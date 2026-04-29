เบลล่า ราณี บุกญี่ปุ่น! ตามรอยลิซ่า BLACKPINK เยี่ยม 'น้องพันช์คุง' ลิงหิมะสุดฮิต

นักแสดงสาว เบลล่า ราณี เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมน้องพันช์คุง ลิงหิมะขวัญใจชาวโซเชียล พร้อมโพสต์คลิปสุดน่ารักที่ทำเอาแฟนๆ ใจละลาย แต่ก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางรายที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำเสียงของเบลล่า จนเกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์
ความฮิตของ น้องพันช์คุง ลิงหิมะ แสนน่ารักจากสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์เมืองอิจิคาวะ จังหวัดชิบะ ประเทศ ญี่ปุ่น ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องลิงน้อยตัวนี้แล้ว ล่าสุด เบลล่า ราณี แคมเปน นักแสดงสาวชื่อดัง ก็ได้เดินทางไปพบปะกับ น้องพันช์คุง ระหว่างการพักผ่อนที่ประเทศ ญี่ปุ่น โดยเบลล่าได้โพสต์วิดีโอขณะเดินทางไปหาน้องลิง พร้อมกับเล่าว่าเธอติดตามและชื่นชม น้องพันช์คุง ผ่านช่องทางออนไลน์มาโดยตลอด เดิมทีตั้งใจจะเดินทางมาเยี่ยมตั้งแต่เมื่อวาน แต่เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ประกอบกับเพื่อนที่ตั้งใจจะเดินทางมาด้วยกันติดภารกิจ จึงตัดสินใจเดินทางมาคนเดียวเพื่อที่จะได้พบกับ น้องพันช์คุง ด้วยตัวเอง เมื่อเบลล่าเดินทางมาถึงบริเวณที่ น้องพันช์คุง อาศัยอยู่ เธอแสดงความตื่นเต้นและดีใจอย่างมาก โดยถ่ายวิดีโอและภาพน้องลิงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับใช้เสียงที่หลากหลายเพื่อแสดงความเอ็นดู น้องพันช์คุง อย่างเต็มที่ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของเบลล่าได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ และผู้ที่ติดตามข่าวสารเป็นอย่างมาก หลายคนแสดงความคิดเห็นว่า น้องพันช์คุง น่ารักมาก และไม่คาดคิดว่าเบลล่าจะเป็นผู้ที่ติดตามและชื่นชมน้องลิงตัวนี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยระบุว่าเบลล่าควรพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้เสียงที่หลากหลาย เนื่องจากเสียงของเบลล่ามีความไพเราะอยู่แล้ว แต่ความคิดเห็นดังกล่าวกลับถูกตอบโต้จากแฟนๆ และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายอื่นๆ อย่างรวดเร็ว หลายคนมองว่าการที่เบลล่าแสดงความตื่นเต้นและดีใจเป็นเรื่องปกติ และการใช้เสียงที่หลากหลายเป็นเพียงการแสดงออกถึงความรักและความเอ็นดูที่มีต่อ น้องพันช์คุง เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่าเบลล่าควรมีอิสระในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการพากย์เสียงเป็นเรื่องส่วนตัวที่เธอสามารถเลือกทำได้ตามความชอบ อีกทั้งยังมีการเปรียบเทียบว่าแม้แต่การพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็มักจะมีการใช้เสียงที่แตกต่างจากการพูดคุยกับคนทั่วไป เนื่องจากความรักและความผูกพันที่มีต่อสัตว์เลี้ยง ความขัดแย้งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความสนใจที่เพิ่มขึ้นของ น้องพันช์คุง รวมถึงความใส่ใจและความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้คนที่มีต่อการแสดงออกทางอารมณ์และความรักที่มีต่อสัตว์ต่าง.
