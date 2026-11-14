เบลล่า ราณี เปิดใจกรณีมูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา ยอมรับโอนเงินบริจาคให้ 2.1 ล้านบาท พร้อมเผยเหตุผลและแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริจาคครั้งหน้า
นักแสดงชื่อดัง 'เบลล่า ราณี' ยอมรับโอนเงินให้มูลนิธิ 'บุ๋ม ปนัดดา' รวม 2.1 ล้านบาท เผยตกใจและไม่อยากตัดสิน แต่เตรียมเปลี่ยนรูปแบบบุญเป็นลงแรง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสในเหตุการณ์นี้
เบลล่า ราณี นักแสดงชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเข้าให้ข้อมูลในลักษณะพยานความเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ มูลนิธิการกุศล ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยเหตุการณ์ล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เบลล่า ได้เปิดเผยความรู้สึกและรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา
รายละเอียดการโอนเงินและหลักฐานทางคดี
เบลล่า ราณี ยอมรับว่าตนเองตกใจอย่างมากกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น แต่ไม่ต้องการกล่าวตัดสินในแง่ลบต่อ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในขณะนี้ เพราะคดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว และต้องรอคำตัดสินจากศาล หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่มีข่าวแพร่กระจาย เบลล่ายินดีรับผิดชอบในฐานะผู้โอนเงิน โดยชี้แจงว่าเงินดังกล่าวไม่ได้มาจากบัญชีส่วนตัวเพียงใบเดียว แต่เป็นเงินจากพี่น้องชาวเน็ตที่ไว้วางใจและศรัทธาในชื่อของเธอในการเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือสังคมAlso readเก่ง-น้ำปิง ร่วมงานกินดองซีรีส์ เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาล ที่สยามสแควร์
โดยรายละเอียดของการโอนเงินทั้งหมด เบิ้ลได้รวบรวมหลักฐานพร้อมไปแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า มีการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิไปทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละไม่เท่ากัน ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือกรณีหญิงออทิสติกไม่มีเงินคลอดบุตร โครงการน้ำท่วมภาคเหนือในเดือนตุลาคม จำนวน 1 ล้านบาท โครงการน้ำท่วมภาคใต้ในเดือนธันวาคม จำนวน 1 ล้านบาท以及เงินบริจาคตามโครงการต่างๆ ในไอจีสตอรี่ รวมถึงเครื่องใช้ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่ พลอย เป็นตัวแทนนำไปมอบซึ่งมีมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ยอดเงินบริจาคเป็นเงินสดทั้งหมดอยู่ที่ 2,100,000 บาท ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบายเส้นทางการเงินให้ เบิ้ล ช่วยกันหาหลักฐานสลิปการโอนเงินเพื่อบันทึกประจำวันว่าเงินแต่ละก้อนโอนไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
จุดยืนและมุมมองต่อการทุจริตในวงการกุศล
เมื่อสื่อมวลชนถามว่าเห็นบัญชีเงินของ บุ๋ม หรือไม่ เบิ้ล ตอบกลับว่าตำรวจอธิบายเส้นทางการเงินค่อนข้างชัดเจน แต่ไม่ได้เห็นภาพบัญชีโดยตรง ส่วนความตกใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อได้ฟัง กรรช สัมภาษณ์เธอในรายการโทรทัศน์ ซึ่งเธอรู้สึกไม่กล้าเชื่อและไม่อยากให้เป็นความจริง และเมื่อถูกถามว่าอยากได้เงินคืนหรือไม่ เบลล่า ระบุว่าส่วนตัวไม่ได้อยากได้เงินคืน แต่หากได้เงินคืนมาก็อยากนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อ เนื่องจากตั้งใจบริจาคมานานเพื่อต้องการให้เงินที่ได้มาถูกสุจริตนำไปช่วยเหลือคนจริงๆ
แม้จะรู้สึกเสียดายและเสียดายเงิน แต่ เบลล่า ก็ยืนยันว่าไม่ได้หมดศรัทธาในการทำบุญหรือการช่วยเหลือสังคม กลับมองว่ากรณีนี้จะเป็นแรงกระเพื่อมให้สังคมตรวจสอบมูลนิธิการกุศลต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมือนการล้างไพ่ในวงการกุศล เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคจะไปถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ อย่างแท้จริง
แผนการปรับตัวและแนวทางช่วยเหลือสังคมครั้งต่อไป
สำหรับการปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือสังคมในอนาคต เบลล่า ระบุว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญ โดยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกต่อไป เพราะเข้าใจดีว่าเงินเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพสามารถฉกฉวยโอกาสได้บ่อยครั้ง จึงขอเน้นการลงแรงช่วยเหลือแทนการบริจาคเงินเพื่อลดความเสี่ยงและภาระต่อสังคม พร้อมแนะนำว่าแค่เป็น 'คนดี' ก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งกับเงินคนอื่นที่เขามอบหมายมาให้ดูแล
นอกจากเรื่องการทำบุญ เบลล่า ยังกล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพรอบล่าสุด โดยระบุว่าเธอรอดพ้นและลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารเอง โดยซื้อรถลุยน้ำและเตรียมแพ็กของไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนบริเวณเส้นทางนครนายกที่น้ำท่วมสูง เนื่องจากเห็นเพื่อนบ้านติดอยู่ภายในบ้านและไม่สามารถออกมาได้ บางรายมีอาการป่วยเป็นเบาหวานและพิการ เบลล่า ยังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องลงไปในพื้นที่น้ำท่วมที่มีปลิงและสัตว์มีพิษ แต่ชาว บ้านที่ยากลำบากก็พยายามฝ่าฟันมาขอรับสิ่งของ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกสงสารและพร้อมช่วยเหลือเท่าที่力所能及
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