เบรนดา วิลลิสัน นักร้องประกาศเมืองอังกฤษ ทำสถิติโลกกินเนสส์ ตะโกนดัง 105.9 เดซิเบล
เบรนดา วิลลิสัน นักร้องประกาศเมืองอังกฤษ รับรองสถิติโลกกินเนสส์สองรายการ หลังตะโกนดัง 105.9 เดซิเบล ทำลายขอบเขตพลังเสียงระดับนานาชาติ
เบรนดา วิลลิสัน นักร้องประกาศประจำเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบันทึกสถิติโลก โดยได้รับการยืนยันจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด อย่างเป็นทางการว่า เธอคือสตรีที่มีพลังเสียงตะโกนดังที่สุดในโลก ด้วยระดับเสียงสูงถึง 105.9 เดซิเบล ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นและสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว
ทำสองสถิติโลกกินเนสส์พร้อมกันด้วยเสียงดัง
เบรนดา วิลลิสัน ครองสถิติโลกกินเนสส์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ "นักประกาศหญิงที่มีเสียงดังที่สุดในโลก" และ "ผู้หญิงที่ตะโกนเสียงดังที่สุดในโลก" โดยทั้งสองสถิตินี้ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการหลังจากที่เธอเข้ารับการทดสอบอย่างเคร่งครัดในวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่วงการบันทึกสถิติทั่วโลกต่างจับจ้องมาที่ผลงานของเธอAlso readเปิดโพย 18 หุ้นน่าลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดหมี
จุดเริ่มต้นอาชีพจากเสียงตะโกนข้ามสวนสาธารณะ
วิลลิสัน เริ่มต้นอาชีพนักประกาศประจำเมือง Peterborough ตั้งแต่ปี 1987 โดยก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงในสวนสาธารณะชนบท ซึ่งมีร้านกาแฟตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 2.4 กิโลเมตร จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อลูกสาวของเธอซึ่งทำงานในสวนสาธารณะเดียวกัน ได้อ้างสิทธิ์สมัครงานแทนแม่โดยไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้า
ในจดหมายสมัครงาน ลูกสาวของเบรนดา วิลลิสัน ได้กล่าวอ้างถึงพลังเสียงของแม่ไว้อย่างโดดเด่นว่า หากแม่ของเธอยืนตะโกนคำว่า "มันฝรั่งทอด!" จากหน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เสียงจะดังไปถึงร้านกาแฟอีกแห่งที่อยู่ห่างออกไปถึง 2.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษด้านเสียงของเธอมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่อาชีพนี้
ความหมายและเทคนิคการตะโกนที่แม่นยำ
คำที่เบรนดา วิลลิสัน ใช้ในการทดสอบเพื่อให้ได้สถิติโลกนี้คือ "Oyez!" ซึ่งเป็นคำศัพท์โบราณที่นักประกาศใช้เรียกความสนใจของประชาชน มีความหมายว่า "จงฟัง" หรือ "โปรดตั้งใจฟัง" โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาแองโกล-นอร์มันและภาษาฝรั่งเศสโบราณ แม้จะเป็นคำสั้นๆ แต่เมื่อออกมาจากปากของนักประกาศหญิงรายนี้ กลับสร้างคลื่นเสียงที่มีพลังมหาศาลจนได้รับการยอมรับในระดับสากล
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลสถิติโลกประเภทเดียวกันก่อนหน้านี้ โจเซฟ แม็กเกรล-เบตอป์ นักประกาศชายชาวออสเตรเลีย เพิ่งได้รับสถิติโลกเป็นผู้ชายที่ตะโกนเสียงดังที่สุดในโลกด้วยระดับเสียง 122.4 เดซิเบล เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นับเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างพลังเสียงของตัวแทนจากสองประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในระดับโลก
ปฏิกิริยาชาวเน็ตและอนาคตของพลังเสียง
ข่าวการได้รับสถิติโลกของเบรนดา วิลลิสัน สร้างสีสันอย่างมหาศาลบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงอารมณ์ขันและแซวกันว่า "ต้องมาเจอแม่ผมตอนโมโห! เจ้าของสถิติตัวจริงอยู่ที่บ้านผมแหละ" หรือ "ครูคณิตศาสตร์ของผมทำลายสถิตินี้ไปตั้งนานแล้ว" ซึ่งสะท้อนถึงความชื่นชมในผลงานของเธออย่างสนุกสนาน
แม้จะได้รับสถิติระดับโลกแล้ว แต่เบรนดา วิลลิสัน ยังคงมองว่าเสียงดังระดับ 105.9 เดซิเบลนี้อาจยังไม่ใช่อุปลักษณ์สูงสุดของพลังเสียง เธอเชื่อว่าตนเองยังสามารถเพิ่มระดับความดังได้มากกว่านี้ ซึ่งนับเป็นความมุ่งมั่นส่วนตัวที่โดดเด่นของนักประกาศหญิงผู้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
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