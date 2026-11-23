เบรนท์ฟอร์ดถล่มเอฟเวอร์ตันขาดลอย 4-0 คีน ลูอิส-พอตเตอร์ เหมาสองประตู
เบรนท์ฟอร์ด เก็บชัยชนะขาดลอย 4-0 เหนือ เอฟเวอร์ตัน ที่มีผู้เล่นเหลือ 10 คน โดย คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ยิงสองประตู พาทีมไต่ lên อันดับ 6 พรีเมียร์ลีก อย่างมั่นใจ
ทีม เบรนท์ฟอร์ด ฟื้นฟอร์มเก่งได้อย่างทรงพลังด้วยการ เปิดบ้านถล่ม เอฟเวอร์ตัน ไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 4-0 ในเกม พรีเมียร์ลีก ช่วงวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ณสนาม จีเท็ค คอมมิวนิตี้ สเตเดี้ยม ซึ่งผลชนะนัดนี้ช่วยให้ทีมเจ้าบ้านขยับขึ้นไปครองอันดับที่ 6 ของตารางคะแนน พร้อมเรียกความมั่นใจก่อนเดินทางออกไปเยือน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่กำลังประสบปัญหากับการหนีตกชั้นในตารางลีก
คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ซัดเบ็ดเสร็จพาทีมขึ้นนำ
เกมเริ่มต้นด้วยจังหวะบุกกดดันของ เบรนท์ฟอร์ด อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นที่มาของประตูนำอย่างรวดเร็ว เมื่อทีมเจ้าบ้านได้ฟรีคิกในตำแหน่งน่าอันตรายบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ บอลถูก เปิดมาจาก มิกเกล ดามส์การ์ด พุ่งเข้าทางพื้นที่ว่าง ซึ่ง คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ตัดบอลด้วยเท้าซ้ายทันที แต่ครั้งแรกการยิงพุ่งไปติดบล็อคของกองหลัง เอฟเวอร์ตัน bouncing กลับมายังเท้าของ คีน ลูอิส-พอตเตอร์ อีกครั้ง คราวนี้เจ้าตัวไม่พลาดซัดเข้าไปแฉลบ เธียร์โน่ แบร์รี่ เปลี่ยนทางเข้าประตูอย่างสวยงาม พา เบรนท์ฟอร์ด ขึ้นนำ 1-0 อย่างน่าทึ่งAlso readตัดเกรด ลิเวอร์พูล ถล่ม แมนยู 4-0! ริโอ-เวียร์ตซ์ ฟอร์มเทพ เกมแดงเดือด
หลังจากนั้นเพียง 2 นาที ทีมเจ้าบ้านก็มาได้ประตูนำห่างอย่างรวดเร็วและน่าตื่นเต้นอีกครั้ง จากจังหวะฟรีคิกที่ ดามส์การ์ด เปิดบอลเข้ามาในเขตโทษอย่างแม่นยำ บอลมาเข้าทาง คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ซัดทีแรกไปติดบล็อคก่อนมาเข้าทางปืนเจ้าตัวอีกทีซัดไปแฉลบ เธียร์โน่ แบร์รี่ เปลี่ยนทางเข้าประตูให้ เบรนท์ฟอร์ด นำห่าง 2-0 สถานการณ์ของทีมเยือนแย่ลงไปอย่างมากเมื่อต้องมาเหลือแค่ 10 คนหลัง เจมส์ ทาร์คอฟสกี้ เปิดปุ่มพุ่งไปเสียบ เยกอร์ ยาร์โมลูค อย่างน่าเกลียด ทีแรกโดนใบเหลืองไปก่อนแต่หลังจากวีเออาร์เช็กแล้วให้ผู้ตัดสินไปดูจอข้างสนามก่อนกลับคำตัดสินยกเลิกใบเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นแจก ใบแดง ไล่ออกจากสนามออกไปในนาที 40
เอฟเวอร์ตันเสียผู้เล่นสำคัญและทนความกดดันไม่ไหว
เหตุการณ์ที่ เจมส์ ทาร์คอฟสกี้ โดนใบแดงในครึ่งเวลาแรก เปลี่ยนเกมบอลไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อ เอฟซี ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงินต้องเผชิญหน้ากับ เบรนท์ฟอร์ด ในสภาพที่ผู้เล่นน้อยหนึ่งคน ทำให้เกมกลางสนามขาดความสมดุลอย่างชัดเจน ทีมเยือนแทบไม่มีโอกาสได้ครองบอลและสร้างเกมบุกที่มีนัยสำคัญ ขณะที่ฝั่ง เบรนท์ฟอร์ด สามารถควบคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จ และขยายผลการนำไปเรื่อยๆ จนสร้างความกดดันมหาศาลให้แผงหลังของ เอฟเวอร์ตัน ที่ต้องวิ่งไล่ทันตลอดเวลา
แม้ เอฟเวอร์ตัน จะพยายามตั้งตัวรับในครึ่งหลัง แต่การขาดกำลังคนและจังหวะผิดพลาดของกองหลังทำให้พวกเขาไม่สามารถกันไม่ให้ เบรนท์ฟอร์ด ยิงเข้าประตูได้อีก แม้จะเป็นประตูที่ดูง่ายแต่ก็สะท้อนถึงความอ่อนแอของทีมเยือนในนาทีนี้ ซึ่งนับเป็นความยากลำบากอย่างมากสำหรับ เอฟเวอร์ตัน ที่จะกลับมาตีเสมอได้ในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้
ประตูที่ 3 และ 4 ปิดกล่องความพ่ายแพ้ทอฟฟี่สีน้ำเงิน
ครึ่งหลังเริ่มมาได้ไม่นาน เบรนท์ฟอร์ด ก็เติมเกมรุกเข้ามาอีกครั้งและได้ประตูนำห่างออกไปเป็น 3-0 จากลูกยิงนอกกรอบอันสุดสวยของ วิตาลี่ ยาเนลต์ ที่กดด้วยซ้ายส่งบอลเสียบตาข่ายอย่างงาม แสดงถึงทักษะส่วนตัวและสมาธิที่ดีเยี่ยมในการจบสกอร์จากมุมกว้าง ซึ่งประตูนี้เป็นการตัดจบเกมบอลอย่างชัดเจนและช่วยทำลายขวัญกำลังใจของ เอฟเวอร์ตัน ไปอีกขั้น
ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยในเกม ช่วงนาทีที่ 88 หรือใกล้จบเกม เจ้าบ้านมาได้ประตูที่สี่หลังจากบอลจากลูกเตะมุมเลยมาโดนหัวเข่า ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ เปลี่ยนทางเข้าก้นตาข่ายปิดกล่องให้ เบรนท์ฟอร์ด เอาชนะ เอฟเวอร์ตัน ไปอย่างขาดลอย 4-0 ชัยชนะในเกมนี้ทำให้ เบรนท์ฟอร์ด คว้าแต้มเพิ่มเป็น 17 คะแนน ขึ้นรั้งอันดับ 6 ของตาราง ส่วน เอฟเวอร์ตัน แพ้เกมที่ 3 ของฤดูกาลแต้มหยุดที่ 16 คะแนนรั้งอันดับ 9 ของตาราง ซึ่งส่งผลให้ทั้งสองทีมมีคะแนนต่างกันเพียง 1 แต้ม แต่ความมั่นใจของทีมเจ้าบ้านนั้นเหนือกว่ามาก
บทสรุปและภาพรวมการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 11
สำหรับ เอฟเวอร์ตัน การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่พวกเขาต้องเร่งแก้ไข เพราะพวกเขาจะกลับไปเปิดบ้านดวล ลิเวอร์พูล ในศึกเมอร์ซี่ย์ไซด์ เกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งจะเป็นการทดสอบที่ยากลำบากกว่ามากหลังจากที่เพิ่งเสียประตูไป 4 นัดติดต่อกัน และเหลือผู้เล่นแค่ 10 คนในเกมล่าสุด ขณะที่ เบรนท์ฟอร์ด จะเดินทางออกไปเยือน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเกมถัดไป โดยความมั่นใจจากชัยชนะ 4-0 ครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทีมสามารถไปเก็บแต้มบนสังเวียนของยอดทีมแห่งแมนเชสเตอร์ได้
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