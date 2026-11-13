เนเธอร์แลนด์ ยิงถล่มกรีซ 7-0 รั้งนำกลุ่มยูฟ่าเนชันส์ลีก
ทีม Netherlands ชนะกรีซขาดลอย 7-0 ในยูฟ่าเนชันส์ลีก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 เก็บเพิ่มเป็น 11 คะแนน ควงตัวเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายอย่างมั่นคง
ทีมชาติ เนเธอร์แลนด์ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือชาบี เอร์นานเดซ สร้างผลงานยอดเยี่ยมโดยไล่ถล่มทีมชาติ กรีซ อย่างขาดลอยในศึก ยูฟ่าเนชันส์ลีก เอ กลุ่ม 2 นัดที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 ด้วยสกอร์ 7-0 ที่สนามโยฮัน ครัฟฟ์ อารีนา เกมนี้เป็นการเปิดบ้านต้อนรับการแข่งขันที่มีนัยสำคัญต่อการลุ้นแชมป์กลุ่ม
รายละเอียดผลการแข่งขันและกลไกการยิงประตู
ก่อนเริ่มเกมทั้ง สอง ทีมยังมีสถิติไร้พ่ายเท่ากันที่ 8 คะแนน เกมนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการลุ้นแชมป์กลุ่ม โดยทัพอัศวินสีส้มเป็นฝ่ายบุกทำเกมได้อย่างดุเดือดและเปิดฉากนำนำโด่งตั้งแต่เนิ่นๆ ในนาทีที่ 19 โดยเริ่มจากจังหวะของ เจอร์เรียน ทิมเบอร์ ที่พลิกบอลถึงเส้นหลังแล้วตักมาเสาแรกให้ โจเอล เวนท์ลาร์ พักอกก่อนยิงเข้าไปให้เนเธอร์แลนด์นำไป 1-0 ตามมาในนาทีที่ 20 โดย ทิญยานี ไฟน์เดอรส์ ยิงเข้าไปอีกประตูทำให้สกอร์เป็น 2-0Also readครอบครัววอน รพ.แจงมาตรการความปลอดภัย หลังน้องต้นข้าวเสียชีวิต
กรีซมีโอกาสตีไข่แตกแต่กลับกลายเป็นโทษในนาทีที่ 24 เมื่อ บาร์ท ฟรีเอนเกอ ออกมาตัดบอลพลาดโดน โฟติส โยนนิดิส ฉกบอลเข้าประตู แต่จังหวะนั้นมีการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีวิดีโอ แอสซิสแทนต์ รีฟารี หรือวีเออาร์ แล้วพบว่าบอลไปโดนแขนของ โยนนิดิส จึงเป็นแฮนด์บอลทำให้กรีซพลาดประตูตีเสมออย่างน่าเสียดาย ทำให้เนเธอร์แลนด์ยังคงเป็นเจ้าบ้านนำเดี่ยวอยู่ที่ 2-0
ในเกมครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์ยังยิงได้อีกสองประตู ในช่วงนาทีที่ 33 เดนเซล ดัมฟรีส โขกตังย้อนกลับมาให้ ทิญยานี ไฟน์เดอรส์ ซัดไม่เหลือทำให้สกอร์เป็น 4-0 และเป็นแฮตทริกแรกของเขาในเกมนี้อีกด้วย ก่อนจบครึ่งแรกในนาทีที่ 40 โจเอล เวนท์ลาร์ โยกบอลถึงเส้นหลังแล้วปาดเข้าประตูให้ เจอร์เรียน ทิมเบอร์ ซ่าเข้าไปทำให้สกอร์เป็น 5-0 ครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์นี้
มุมมองของทีมและสถิติผู้เล่นสำคัญ
ครึ่งหลังทัพดัตช์ยังเดินหน้าโจมตีอย่างหนักไม่มีการผ่อนคลาย ในนาทีที่ 59 สกอร์นำห่างกลายเป็น 6-0 เมื่อ คอนสแตนตินอส โซลากิส ปัดบอลเข้ามาทาง เจอร์เรียน ทิมเบอร์ ที่ล้มตัวยิงเข้าไปเป็นประตูที่สองของปราการหลังจากอาร์เซน่อลในเกมนี้ ต่อมาในนาทีที่ 61 โจเอล เวนท์ลาร์ ซัดพาเนเธอร์แลนด์นำไปถึง 7-0 ทำให้เกมนี้เจ้าตัวยิงหนึ่งและจ่ายอีกสองประตู
ผู้เล่นตัวสำคัญที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมรวมถึง ทิญยานี ไฟน์เดอรส์ วัย 28 ปีจากอัล กาดิเซียห์ ที่ทำแฮตทริกในเกมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนแนวรับอย่าง เจอร์เรียน ทิมเบอร์ และโจเอล เวนท์ลาร์ ก็มีส่วนสำคัญในการเปิดเกมรุกและยิงประตู ทำให้สถิติการไร้พ่ายของทีมเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 11 คะแนนอย่างเป็นทางการ
สำหรับทีมชาติกรีซ แม้จะเป็นฝ่ายแพ้ยับเยิน 7-0 แต่ยังเก็บคะแนนได้ 8 คะแนนจากชัยชนะก่อนหน้านี้ในเกมอื่น ทำให้ยังคงมีลุ้นผ่านเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเซอร์เบีย อย่างไรก็ตามเกมรับที่เละเทะจนยอมให้คู่แข่งยิง 7 ลูก เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างมากสำหรับโค้ชกรีซ
ผลกระทบและทิศทางในอนาคตของทีม
ผลงานการชนะ 7-0 ครั้งนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์รั้งตำแหน่งผู้นำหรือรองผู้นำกลุ่มโดยมีโอกาสรอดจากกลุ่มอย่างชัดเจน การที่เก็บเพิ่มเป็น 11 คะแนนทำให้โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายสดใสอย่างมาก ในนัดสุดท้ายทีมดัตช์只需ไปบุกเยือนเยอรมนีและไม่แพ้ก็คว้ามแชมป์กลุ่มทันที
ส่วนกรีซต้องกลับมาฟื้นฟูความมั่นใจก่อนลงสนามนัดสุดท้ายกับเซอร์เบีย โดยเกมนี้เป็นการแพ้ครั้งแรกและเป็นการแพ้อย่างยับเยิน สถิติการแพ้ครั้งนี้จะทำให้การวิเคราะห์ของทีมต่อไปในการแข่งขันครั้งหน้าเป็นไปอย่างหนักแน่น ต้องเร่งแก้เกมรับที่ล้มเหลวให้ทันท่วงที
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