เนเน่ รอยัล เปิดใจภูมิใจขึ้นคอนเสิร์ตร่วมเสก โลโซ ที่ราชมังคลาธร
เนเน่ รอยัล เผยความภูมิใจที่ได้ขึ้นเวทีราชมังคลาธรร่วมคอนเสิร์ตกับเสก โลโซไอดอลตลอดกาล ยอมรับตื่นเต้นจนใกล้เป็นลมแต่ซ้อมหนักเพื่อผลงานดีที่สุด
นักร้องนำวง เนเน่ รอยัล ได้รับโอกาสพิเศษในการขึ้นแสดงบนเวทีขนาดใหญ่ที่ ราชมังคลาธร ร่วมกับ เสก โลโซ ศิลปินระดับตำนานแห่งวงการเพลงร็อก ไทย โดยผลงานการแสดงครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและได้รับคำชมอย่างมากจากแฟนเพลงและสื่อมวลชน
ช่วงเวลาแห่งความภูมิใจบนเวทีราชมังคลาธร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเนเน่ รอยัล ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีราชมังคลาธราชดำเนินในฐานะนักร้องสนับสนุนและศิลปินร่วมเวทีในคอนเสิร์ตของเสก โลโซ ซึ่งถือเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศปัจจุบัน และเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของศิลปินแนวร็อกหลายคนในการได้ขึ้นแสดงที่นี่Also readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
เนเน่ รอยัล ได้เปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวว่าขณะได้รับแจ้งข่าวว่าเสก โลโซ ติดต่อเธอให้ขึ้นแสดงด้วย นั้นรู้สึกตื่นเต้นมากจนแทบจะเป็นลมไปเลยทันที เนื่องจากเสก โลโซ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้จัดการแสดงเท่านั้นแต่ยังถือเป็นไอดอลในใจของเธอมาโดยตลอด
การที่ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันกับศิลปินที่สร้างเพลงร็อกให้คนไทยได้ติดตามกันมาอย่างยาวนาน ถือเป็นการเติมเต็มความฝันที่เป็นจริงของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งความตื่นเต้นนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อเธอได้เห็นบรรยากาศผู้ชมจำนวนมากที่พร้อมใจกันมาให้กำลังใจบนสนามหญ้าอันกว้างใหญ่ของราชมังคลาธร
กระบวนการเตรียมตัวและการซ้อมอย่างหนัก
แม้จะตื่นเต้นมาก แต่เนเน่ รอยัล ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องความรับผิดชอบ เนื่องจากทราบดีว่าบทเพลงของเสก โลโซ นั้นมีความยากและมีรายละเอียดสูง ดังนั้นเธอจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการซ้อมร้องเพลงอย่างหนักเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้พี่เสกและแฟนเพลงได้เห็น
เธอใช้วิธีการฝึกฝนอย่างเคร่งครัดเพื่อรับมือกับความท้าทายของทำนองที่ซับซ้อนและอารมณ์เพลงที่หนักแน่น ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของเธออย่างมาก แต่ด้วยแรงบันดาลใจจากไอดอลจึงทำให้เธอสามารถก้าวข้ามความกลัวและพร้อมแสดงออกได้อย่างเต็มที่
ระหว่างอยู่บนเวที เนเน่ รอยัล เล่าว่าหากไม่ได้ใส่อินเอียร์รับฟังเสียงตัวเอง เธอคงกรีดร้องด้วยความดีใจและตื่นเต้นจนหมดสติไปเลยทีเดียว แต่ด้วยความที่เป็นมืออาชีพจึงสามารถควบคุมหายใจและแสดงออกได้อย่างมั่นใจแม้คนดูจะเยอะขนาดไหน
ปฏิกิริยาจากเสก โลโซ และความคิดเห็นจากผู้ชม
หลังจากจบการแสดง เสก โลโซ ก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่าโชว์ของเนเน่ รอยัล ทำออกมาได้ดีมากและเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะในเรื่องของเสียงที่มีเอกลักษณ์และสามารถร้องเพลงไทยออกมาได้อย่างไพเราะทรงพลัง แม้เธอจะไม่ได้อาศัยการร้องเพลงไทยเป็นงานหลัก แต่ครั้งนี้งานออกมาเกินความคาดหมาย
สำหรับเนเน่ รอยัล นั้นเธอก็เคยทำผลงานในการคัฟเวอร์เพลงของเสก โลโซ มาแล้วก่อนหน้านี้ และพี่เสกเคยเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนเธอ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกดีใจและมีกำลังใจอย่างมากในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวในวันนี้
ความขอบคุณที่มีต่อโลโซแฟนคลับที่รักกันมากว่า 30 ปี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งนั้นยิ่งพิเศษมากขึ้น เพราะการได้ยืนอยู่ตรงจุดนั้นไม่ใช่แค่ความสำเร็จของเธอคนเดียวแต่ยังเป็นการส่งต่อความรักที่มีต่อวงการเพลงร็อกไทยอีกด้วย
ทิศทางงานในอนาคตและช่องทางติดตาม
ในส่วนของขั้นตอนต่อไปหลังจากจบคอนเสิร์ตครั้งนี้ เนเน่ รอยัล ได้เปิดเผยว่าเธอมีความสุขกับโอกาสที่ได้รับอย่างมากและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเสก โลโซ อีกในอนาคตเพื่อสร้างผลงานศิลปะร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆ ที่แฟนเพลงจะได้รับฟัง
เธอได้กล่าวขอบคุณพี่เสกที่ให้เกียรติเธอได้มายืนบนเวทีจุดนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในชีวิตการทำงานดนตรีของเธอ และพร้อมที่จะนำเสนอผลงานใหม่ๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้แฟนเพลงสามารถติดตามผลงานล่าสุดและกิจกรรมอื่นๆ ของเนเน่ รอยัล ได้ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเธอจะยังคงพัฒนาทักษะการร้องและการแสดงออกมาให้ดีกว่าเดิมเพื่อรักษาไว้ซึ่งความคาดหวังของผู้ที่ให้การสนับสนุนเธอมาโดยตลอด
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