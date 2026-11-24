เนเน่ รอยัล เผยความอึ้งครั้งแรกพากย์เสียงดีสนีย์ พร้อมความฝันคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์
เนเน่ รอยัล เปิดใจประสบการณ์แรกในการพากย์เสียงภาพยนตร์ดิสนีย์ที่ต้องทุ่มเทสุดฤทธิ์ พร้อมเปิดเผยความฝันใหญ่อยากมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์และร่วมงานกับเสก โลโซ
เนเน่ รอยัล ศิลปินสาวชื่อดัง เปิดใจเปิดเผยความรู้สึกอันสุดพิเศษกับการรับหน้าที่ พากย์เสียง เป็นครั้งแรกในชีวิตในภาพยนตร์แอนิเมชันดิสนีย์ เรื่อง Disney's Hexed มหัศจรรย์เวทมนตร์อลเวง โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกตกใจและอึ้งเป็นอย่างมากเมื่อได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของความฝันที่อยากทำมาตั้งแต่เด็ก
เนเน่ รอยัล ทุ่มเทเตรียมงานพากย์เสียงสุดชีวิต
เนเน่ รอยัล ได้อธิบายกระบวนการเตรียมตัวอันหนักอึ้งก่อนที่จะเข้าสตูดิโอว่า ตนเองต้องทำการบ้านอย่างละเอียดโดยการดูเทรลเลอร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาและจับโทนเสียง ตลอดจนมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของตัวละครแต่ละตัวให้ได้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ความใส่ใจสูงมากAlso readICONSIAM สู่โลกดิจิทัลลอยกระทง 2026 ผสานมรดกไทยและนวัตกรรม
ความอินลึกซึ้งในงานพากย์เสียงทำให้เนเน่ รอยัล ถึงขั้นแสดงแอ็กติ้งโดยล้มกองลงกับพื้นจริงในห้องอัดเสียงตามฉากที่ตัวละครในภาพยนตร์โดนป้ายตี จนผู้กำกับต้องงงและตามหาว่าเนเน่หายไปไหน ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหน้าที่และแสดงถึงความทุ่มเทอย่างสูงสุด
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจครั้งนี้ เนเน่ รอยัล ยอมรับว่าตัวเองติดใจในวงการพากย์เสียงเข้าอย่างจัง และหวังว่าจะได้รับโอกาสในการทำงานประเภทนี้ในผลงานชิ้นต่อๆ ไปในอนาคตอีกด้วย โดยมองว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เติมเต็มความภาคภูมิใจให้กับตนเองอย่างมาก
แยกแยะความแตกต่างระหว่างพากย์เสียงและการร้องเพลง
แม้เนเน่ รอยัล จะประสบความสำเร็จในงานใหม่นี้ แต่เจ้าตัวก็ชี้แจงอย่างชัดเจนว่างานพากย์เสียงกับงานร้องเพลงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยงานพากย์เสียงต้องใช้เทคนิคด้านการแอ็กชั่นสูง ใช้โทนเสียงของตัวละครที่หลากหลาย และต้องถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทพูดอย่างลุ่มลึก ไม่เหมือนกับการร้องเพลงที่ต้องยืนบนเวทีแล้วสื่อสารอารมณ์ผ่านการขับร้อง
ปัจจุบันเนเน่ รอยัล ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการซ้อมอย่างหนักหน่วง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับความฝันสูงสุดส่วนตัวที่ต้องการจะกลายเป็นศิลปินระดับโลก มีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ และอยากให้มีทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เจ้าตัวมุ่งมั่นจะไปถึง
เนเน่ รอยัล ความฝันใหม่อยากเป็นนักแสดงหลากหลายบทบาท
นอกจากภารกิจทางดนตรีและเสียงแล้ว เนเน่ รอยัล ยังเปิดเผยความฝันอีกด้านหนึ่งที่อยากก้าวเข้าสู่วงการนักแสดงโดยแท้จริง โดยไม่จำกัดบทบาทว่าจะต้องเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นบทโรแมนติก บทต่อสู้ หรือจะเป็นนางร้ายและนางเอกก็ได้หมด
แม้ตอนนี้จะยังไม่มีค่ายหรือโปรเจกต์ใดติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการ แต่เนเน่ รอยัล ก็ยังพร้อมเปิดรับทุกโอกาสที่มีเข้ามา และหวังว่าจะได้แสดงศักยภาพด้านการแสดงออกมาให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้
ประสบการณ์สุดพิเศษร่วมงานกับไอดอลเสก โลโซ
ก่อนหน้านี้เนเน่ รอยัล มีโอกาสได้แสดงความสามารถผ่านการรีเมคเพลงของเสก โลโซ ซึ่งเป็นไอดอลของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยเจ้าตัวได้เล่นคัฟเวอร์เพลงฮิตอย่าง ซมซาน 5 นาที และอมพระมาพูด จนทำให้เสก โลโซ มาคอมเมนต์ชื่นชมและชวนมาคอลแลปบนเวที
เนเน่ รอยัล เล่าว่าตนเองแทบจะเป็นลมด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้รับเชิญจากเสก โลโซ เนื่องจากเป็นการร่วมงานกับไอดอลที่สร้างเพลงร็อกเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิต รวมถึงการได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีมหามงคลสนามราชมังคาลาก็ถือเป็นการเติมเต็มความฝันอีกครั้ง
เสก โลโซ ได้แสดงความประทับใจในความสามารถของเนเน่ รอยัล โดยชมว่าแม้จะเป็นคนที่ร้องเพลงไทยไม่ถนัด แต่กลับร้องได้ดีเยี่ยม มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังสามารถโซโล่กีตาร์ได้อย่างน่าประทับใจ ทำให้ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้ง
สำหรับผลงานล่าสุดที่ติดตามได้คือภาพยนตร์ Disney's Hexed มหัศจรรย์เวทมนตร์อลเวง ส่วนเพลงใหม่และผลงานในอนาคตของเนเน่ รอยัล จะทยอยออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันผ่านทุกแพลตฟอร์มของช่องเนเน่ รอยัล อย่างใกล้ชิด
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment