เนเธอร์แลนด์อนุมัติ FSD ของ Tesla เป็นครั้งแรกในยุโรป หนุนธุรกิจ AI และโรโบแท็กซี่

เนเธอร์แลนด์อนุมัติระบบขับขี่อัตโนมัติแบบมีผู้ควบคุม FSD Supervised ของ Tesla ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในยุโรปที่เทคโนโลยีนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่ Tesla คาดหวังว่าจะนำไปสู่การอนุมัติในระดับ EU และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทที่มุ่งเน้น AI และโรโบแท็กซี่
เนเธอร์แลนด์อนุมัติ ระบบขับขี่อัตโนมัติ Tesla แบบมีผู้ควบคุม ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ เทคโนโลยี Full Self-Driving Supervised ( FSD Supervised) ของ Tesla ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนท้องถนนใน ยุโรป เป็นครั้งแรก ทั้งบนทางหลวงและถนนในเขตเมืองการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงาน RDW ของเนเธอร์แลนด์ทำการทดสอบและวิเคราะห์ระบบเป็นเวลากว่า 18 เดือน และถือเป็นก้าวสำคัญที่ Tesla หวังว่าจะนำไปสู่การอนุมัติในระดับสหภาพ ยุโรป (EU) ในอนาคตอันใกล้นี้ระบบ FSD Supervised สามารถควบคุมการเลี้ยว เบรก และเร่งความเร็วของรถยนต์ได้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือผู้ขับขี่ต้องมีสมาธิตลอดเวลาและพร้อมเข้าควบคุมรถหากจำเป็น RDW ได้เน้นย้ำว่า การใช้งานระบบช่วยขับขี่อย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้ และเตรียมที่จะยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบดังกล่าวในระดับ EU ต่อไปการอนุมัติ FSD ในเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนธุรกิจระยะยาวของ Tesla เนื่องจาก เทคโนโลยี นี้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ Elon Musk ที่มุ่งเน้นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อ ระบบขับขี่อัตโนมัติ และบริการโรโบแท็กซี่ ซึ่ง Tesla คาดหวังว่าจะกลายเป็นแหล่งรายได้หลักในอนาคตแม้ว่า Tesla จะเผชิญความท้าทายในตลาด ยุโรป ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มมีอายุและกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของผู้บริหาร แต่ยอดขายใน ยุโรป เริ่มฟื้นตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากช่วงเวลาที่ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง การอนุมัติ FSD นี้จึงถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคและส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาวนอกจากนี้ Tesla ยังมีข้อได้เปรียบในเนเธอร์แลนด์ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีรถยนต์รุ่น Model 3 และ Model Y รวมกันประมาณ 100,000 คันที่สามารถรองรับระบบ FSD ได้แม้ว่าระบบ FSD จะเปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบการสมัครสมาชิกแล้ว แต่ก็ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านกฎหมายและการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาล ภายหลังเกิดอุบัติเหตุและการละเมิดกฎจราจรบางกรณี อย่างไรก็ตาม RDW ระบุว่า มาตรฐานความปลอดภัยของ EU นั้นเข้มงวดกว่าของสหรัฐฯ ทำให้เวอร์ชัน FSD ที่ใช้ใน ยุโรป มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป Tesla คาดหวังว่าจะได้รับการอนุมัติในระดับ EU ภายในช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ระบบ FSD Supervised จะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หากไม่ผ่านการลงมติ ประเทศสมาชิกยังคงมีสิทธิ์พิจารณาอนุญาตเป็นรายประเทศได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของกระบวนการอนุมัติระบบนี้ และเปิดโอกาสให้ Tesla สามารถขยายการใช้งาน FSD ไปยังประเทศต่าง ๆ ใน ยุโรป ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับขั้นตอนการพิจารณาที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศก็ตา.
