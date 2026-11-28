เนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรก พากย์เสียง Disney's Hexed พร้อมเปิดใจความฝันวัยเด็ก
เนเน่ รอยัล ประสบความสำเร็จเป็นจริงเมื่อได้พากย์เสียงภาพยนตร์ Disney's Hexed เป็นครั้งแรกในชีวิต โดยเผยว่านี่คือความฝันตั้งแต่เด็กและเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อบทบาทนี้
เนเน่ รอยัล สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการบันเทิงไทยเมื่อประกาศความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่โลกการ พากย์เสียง ภาพยนตร์ ครั้งแรกในชีวิตอย่างเป็นทางการกับ ภาพยนตร์ เรื่องใหม่จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Disney's Hexed โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตอาชีพนักร้องและนักแสดงสาวที่มีแฟนคลับติดตามอย่างใกล้ชิด
จุดเริ่มต้นความฝันวัยเด็กสู่เวทีมืออาชีพ
เนเน่ รอยัล เผยว่า การได้มารับหน้าที่พากย์เสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความปรารถนาที่ก่อตัวมานานตั้งแต่เยาว์วัย โดยก่อนหน้านี้เธอเคยพากย์เล่นเป็นเกมหรือจำลองบทบาทต่าง ๆ มากมายในช่วงเวลาว่าง รวมถึงการดูการ์ตูนจากค่ายดิสนีย์อย่างสม่ำเสมอจนเกิดความหลงใหลในเสน่ห์ของงานด้านนี้ ทำให้โอกาสที่เข้ามาจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสำหรับเธอแต่อย่างใดAlso readประกาศเตือน! ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ 28-30 พ.ย. 69 ฉบับที่ 9
เธอยอมรับด้วยความตื่นเต้นว่า ตอนที่ได้รับการติดต่อเข้ามาครั้งแรกนั้นรู้สึกประหลาดใจและอึ้งไปพักใหญ่ ๆ เพราะเข้าใจดีว่างานประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ สำหรับบุคคลภายนอกวงการ แต่การได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการตามหาความฝันในวัยเด็กของเธอซึ่งเธอภาคภูมิใจในตัวตนเองอย่างมากที่ทำได้สำเร็จ
กระบวนการเตรียมตัวและเทคนิคการพากย์เสียง
เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด เนเน่ รอยัล ลงมือทำการบ้านอย่างหนักโดยเริ่มจากการติดตามดูตัวอย่างของภาคภาษาอังกฤษมาก่อนหน้าแล้ว เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างละเอียด รวมถึงศึกษาโทนเสียงที่ตัวละครนั้น ๆ ใช้ว่ามีความเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงอารมณ์
เธอชี้แจงเพิ่มเติมว่าการพากย์เสียงแตกต่างจากการแสดงทั่วไปอย่างมาก เนื่องจากต้องอาศัยการขยับร่างกายหรือทำแอ็คชั่นประกอบไปพร้อมกับการออกเสียง เพื่อให้เกิดความรู้สึกสมจริง นอกจากนี้ยังต้องควบคุมโทนเสียงและอารมณ์ของตัวละครให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในฉาก ซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสารผ่านเสียงที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการยืนพูดบนเวทีปกติ
ความแตกต่างระหว่างการร้องเพลงและงานพากย์
เมื่อเทียบกับประสบการณ์เดิมของเธออย่างการร้องเพลงบนเวที การพากย์เสียงถือเป็นทักษะใหม่ที่ต้องการการโฟกัสในมิติอื่น โดยในการร้องเพลงเนเน่ รอยัล มีหน้าที่หลักคือการร้องเพลง เดินบนเวที และสื่อสารอารมณ์ผ่านน้ำเสียงเป็นหลัก ในขณะที่งานพากย์เสียงนั้นซับซ้อนกว่ามากเพราะต้องผสมผสานระหว่างเสียง ร่างกาย และอารมณ์เข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น
เธอมองว่าการเข้ามารับบทนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของเป้าหมายใหญ่ในสายอาชีพนักแสดงที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำได้ทุกบทบาทตามที่ต้องการ ไม่จำกัดอยู่เพียงการร้องเพลงหรือแสดงสดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานด้านเสียงที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและทักษะเฉพาะทาง
อนาคตกับการแสดงและโอกาสใหม่ๆ ในวงการ
สำหรับแนวโน้มในอนาคต เนเน่ รอยัล แสดงความตั้งใจชัดเจนว่าต้องการก้าวเข้าไปอยู่ในวงการนักแสดงอย่างเต็มตัว และอยากลองเปิดรับทุกบทบาทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพราะเธอมองว่าแต่ละบทเรียนต่างก็มีความท้าทายและเอกลักษณ์ของตนเอง การได้ทำทุกสิ่งที่เป็นความฝันจึงเป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝันจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด
ความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่จุดจบของโปรเจกต์หนึ่ง แต่เป็นการเปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสทางอาชีพที่หลากหลายขึ้นสำหรับเนเน่ รอยัล ซึ่งแฟนๆ และคนในวงการต่างรอติดตามผลงานชิ้นต่อไปของเธอว่า จะพัฒนาต่อยอดจากงานพากย์เสียงครั้งนี้ไปสู่บทบาทนักแสดงบนหน้าจอภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ในรูปแบบใดในเร็ว ๆ นี้
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