เนสท์เล่จบสัญญาร่วมทุนQCP 31 ธ.ค.67 เตรียมฟ้องคดีครอบครัวมหากิจศิริ
เนสท์เล่ยุติสัญญาQCPสิ้นปี67 ยืนยันปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน เตรียมฟ้องคดีครอบครัวมหากิจศิริกรณีข้อพิพาทธุรกิจและสิทธิแบรนด์เนสกาแฟไทย
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ประกาศยุติสัญญาการดำเนินงานร่วมกับครอบครัว มหากิจศิริ ในบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ ( QCP) อย่างสมบูรณ์หลังจากที่กรอบเวลาตามสัญญาได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งถือเป็นการปิดฉากความร่วมมือทางธุรกิจที่ยาวนานร่วมครึ่งศตวรรษระหว่างสององค์กรยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
สิ้นสุดสัญญาQCP 31 ธันวาคม2567
เหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่สัญญาการร่วมทุนที่มีผลบังคับใช้มายาวนานได้หมดอายุลงตามกำหนดการที่ระบุไว้ในข้อตกลงดั้งเดิม โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็นผู้ร่วมทุนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโครงสร้างธุรกิจที่เคยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่อดีตAlso read“อแมนด้า ออบดัม” เสิร์ฟความเซ็กซี่รับลอยกระทง นอนกลางดอกดาวเรืองสีทองสุดปัง
แม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนวันที่สัญญาจะหมดอายุที่ทั้งสองฝ่ายเคยพยายามเปิดเจรจาเพื่อหาข้อตกลงใหม่หรือต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถบรรลุความตกลงร่วมกันได้ ทำให้เงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาตามไทม์ไลน์เริ่มต้นจึงมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติไม่มีการยืดหยุ่นหรือเลื่อนระยะเวลาออกไปอีก
ประวัติความร่วมมือและโครงสร้างกิจการ
จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง เนสท์เล่ และตระกูลมหากิจศิริ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2533 โดยหลังจากที่เนสท์เล่นำผลิตภัณฑ์เนสกาแฟเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี การจัดตั้งบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ (QCP) จึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเนสกาแฟภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท QCP ในขณะนั้นกำหนดไว้ที่สัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 ระหว่างสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในแง่ของการบริหารจัดการนั้น เนสท์เล่รับหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการทั้งหมดครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การกระจายสินค้าไปจำหน่าย และการทำการตลาดรวมถึงการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการผลิตกาแฟสำเร็จรูป
จุดยืนทางกฎหมายและความพร้อมสู้คดี
ทางฝั่งบริษัท เนสท์เล่ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการโดยยืนยันความเชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามสัญญาการร่วมทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งข้อกล่าวอ้างนี้ได้รับการยืนยันผ่านคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลหลายแห่งที่ยกเลิกหรือ驳回ข้อกล่าวหาจากอดีตผู้ร่วมทุน
ด้านนายประยุทธ มหากิจศิริ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซึ่งเป็นอดีตผู้ร่วมทุนของ QCP ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือชี้แจงประเด็นข้อพิพาททางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ซึ่งบริษัท เนสท์เล่ ได้ประกาศเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยการดำเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง
ประเด็นข้อพิพาทสิทธิแบรนด์และคู่แข่ง
แกนกลางของข้อพิพาทในกรณีนี้มุ่งเน้นไปที่ความชอบธรรมของการยุติสัญญาข้อกล่าวหาด้านการแข่งขันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดสัญญาและสถานะสิทธิในแบรนด์เนสกาแฟในประเทศไทยว่าใครคือผู้ถือครองสิทธิ์ที่แท้จริงในการผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ดังกล่าว
การสิ้นสุดสัญญานี้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดกาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทยโดยตรง โดยหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป เนสท์เล่จะก้าวเข้าสู่ระยะของการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคลี่คลายประเด็นต่างๆ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจการผลิตและการขายที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรหรือแบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิตามกฎหมาย
ผลกระทบและขั้นตอนถัดไปทางการค้า
สำหรับขั้นตอนถัดไปหลังจากการสิ้นสุดสัญญา บริษัท เนสท์เล่ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจการผลิตและการตลาดเนสกาแฟในประเทศไทยต่อไปโดยอาจมีการปรับโครงสร้างการผลิตหรือช่องทางจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับสถานะความเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ชัดเจนขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายไทย
ในขณะที่อดีตผู้ร่วมทุนอย่างครอบครัวมหากิจศิริยังคงเดินหน้าในแนวทางการฟ้องร้องและชี้แจงจุดยืนทางกฎหมายของตนเองซึ่งคาดว่าจะมีกระบวนการสืบพยานหรือการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้เพื่อตัดสินชี้ขาดสุดท้ายเกี่ยวกับสิทธิ์ทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
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