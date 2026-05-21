เนสท์เล่ระบุว่า QCP ไม่มีสิทธิผลิต Nescafé อีกต่อไป

เนสท์เล่ระบุว่าในอดีตผลิตภัณฑ์ Nescafé ในประเทศไทย ผลิตผ่านบริษัท QCP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเนสท์เล่และตระกูลมหากิจศิริ ในสัดส่วน 50:50 โดยเนสท์เล่เป็นผู้บริหารด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายทั้งหมด รวมถึงเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการผลิตเนสกาแฟ อย่างไรก็ตาม หลังสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทระบุว่า QCP ไม่มีสิทธิในการผลิตเนสกาแฟอีกต่อไป เนื่องจากสิทธิทั้งหมดเป็นของเนสท์เล่ บริษัทเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำชี้ขาดว่าการยุติสัญญาทั้งหมดเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนที่ศาลสูงสิงคโปร์จะมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ยืนตามคำชี้ขาดดังกล่าว พร้อมยกคำร้องของผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายทั้งหมด เนสท์เล่ระบุว่า คำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการยืนยันสิทธิทางกฎหมายอย่างสิ้นสุด และฝ่ายผู้ถือหุ้น QCP ได้ชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งศาลเรียบร้อยแล้
