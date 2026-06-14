เนย Butterbear จัดแฟนมีตครั้งที่ 2 สุดอบอุ่น พี่ๆ คนดังร่วมอวยพรวันเกิด

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นสำหรับแฟนมีตครั้งที่ 2 ของน้องหมีเนย ในงาน '2026 BUTTERBEAR CAMPING CLUB FAM MEETING' พร้อมแขกรับเชิญคนดังมากมาย ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องเนยสุด可爱
เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นสำหรับ แฟนมีต ครั้งที่ 2 ของ น้องหมีเนย สุดที่รัก ในชื่อ '2026 BUTTERBEAR CAMPING CLUB FAM MEETING' ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะครั้งนี้น้องเนยได้ขนครอบครัวสุด可愛อย่างน้องเนย พี่เบียงก้า พี่ฮิปปี้ และซันเดย์ มาโชว์ความน่ารักแบบเต็มพิกัด พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมาย อาทิ ต้าเหนิง เจมส์จิ นุนิว นิว ชยภัค พี่บี้ และพี่โจ๊ก รวมถึงพิธีกรมากความสามารถอย่างดีเจนุ้ย ที่ร่วมสร้างสีสันและความประทับใจให้ค่ำคืนของน้องเนยเต็มไปด้วยความพิเศษ หลังจากจบงาน นุนิวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงน้องเนยผ่านทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่า ขอบคุณน้องเนยมากๆ เลยน้าที่ชวนมาวิ่งเล่นด้วย จะ happy birthday กี่ปีก็ยังคงเป็นน้องเนย 3 ขวบเสมอ ขอให้น้อนมีความสุขมากๆ คอยอยู่เป็นรอยยิ้มให้พวกเราแบบนี้ตลอดไปเลยน้า วันนี้สนุกมากๆ เลย ขอเป็นพี่เป็นเพื่อนน้อนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เลยน้า ขอบคุณพี่ๆ เกสต์ทุกท่านด้วยนะค้าบ บางท่านได้เจอกันครั้งแรกเลย พี่ๆ น่ารัก ใจดีทุกคนเลยงับ พร้อมติดแฮชแท็ก #แคมป์ปิ้งกับน้องเนย #2026 Butterbear CampingClub ด้านเจ้าของงานสุดน่ารักอย่างน้องเนย ก็ได้ลงรูปอวยพร วันเกิด ตัวเองผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมข้อความน่ารักว่า Happy Birthday to Me ขอให้ วันเกิด ปีนี้ทุกคนมีความสุขมากๆ นะคะ ได้นอนเต็ม 8 แก้ว หัวใจกินอิ่มด้วยความสุข เมื่อคืนเราตี้กันสนุกมาก วันนี้น้องจะนอนกินแล้วนอนแล้วอีกกกกกแล้วนอนอีก เดี๋ยวจะนอนกินนอนเผื่อทุกคนเลยน้าาา พร้อมแฮชแท็ก # butterbear #ด้อมน้องเนย #HBDNongNoey2026 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมงานต่างร่วมกันร้องเพลงและส่งความสุขถึงน้องเนย ซึ่งน้องเนยก็แสดงความน่ารักและความสดใสตลอดทั้งงาน มีการแจกของที่ระลึกและการถ่ายรูปกับแฟนๆ อีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์จากพี่ๆ ดารา ที่มาร่วมอวยพร วันเกิด อีกด้วย งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีสำหรับครอบครัวน้องเนยและแฟนคลับทุกคน ดารา เดลี่ขอให้น้องเนยมีความสุขมากๆ ได้ทำในสิ่งที่รักแบบนี้ และเป็นรอยยิ้มให้แม่ๆ มัมๆ ไปนานๆ เลยนะค.
เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นสำหรับแฟนมีตครั้งที่ 2 ของน้องหมีเนยสุดที่รัก ในชื่อ '2026 BUTTERBEAR CAMPING CLUB FAM MEETING' ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะครั้งนี้น้องเนยได้ขนครอบครัวสุด可愛อย่างน้องเนย พี่เบียงก้า พี่ฮิปปี้ และซันเดย์ มาโชว์ความน่ารักแบบเต็มพิกัด พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมาย อาทิ ต้าเหนิง เจมส์จิ นุนิว นิว ชยภัค พี่บี้ และพี่โจ๊ก รวมถึงพิธีกรมากความสามารถอย่างดีเจนุ้ย ที่ร่วมสร้างสีสันและความประทับใจให้ค่ำคืนของน้องเนยเต็มไปด้วยความพิเศษ หลังจากจบงาน นุนิวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงน้องเนยผ่านทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่า ขอบคุณน้องเนยมากๆ เลยน้าที่ชวนมาวิ่งเล่นด้วย จะ happy birthday กี่ปีก็ยังคงเป็นน้องเนย 3 ขวบเสมอ ขอให้น้อนมีความสุขมากๆ คอยอยู่เป็นรอยยิ้มให้พวกเราแบบนี้ตลอดไปเลยน้า วันนี้สนุกมากๆ เลย ขอเป็นพี่เป็นเพื่อนน้อนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เลยน้า ขอบคุณพี่ๆ เกสต์ทุกท่านด้วยนะค้าบ บางท่านได้เจอกันครั้งแรกเลย พี่ๆ น่ารัก ใจดีทุกคนเลยงับ พร้อมติดแฮชแท็ก #แคมป์ปิ้งกับน้องเนย #2026ButterbearCampingClub ด้านเจ้าของงานสุดน่ารักอย่างน้องเนย ก็ได้ลงรูปอวยพรวันเกิดตัวเองผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมข้อความน่ารักว่า Happy Birthday to Me ขอให้วันเกิดปีนี้ทุกคนมีความสุขมากๆ นะคะ ได้นอนเต็ม 8 แก้ว หัวใจกินอิ่มด้วยความสุข เมื่อคืนเราตี้กันสนุกมาก วันนี้น้องจะนอนกินแล้วนอนแล้วอีกกกกกแล้วนอนอีก เดี๋ยวจะนอนกินนอนเผื่อทุกคนเลยน้าาา พร้อมแฮชแท็ก #butterbear #ด้อมน้องเนย #HBDNongNoey2026 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมงานต่างร่วมกันร้องเพลงและส่งความสุขถึงน้องเนย ซึ่งน้องเนยก็แสดงความน่ารักและความสดใสตลอดทั้งงาน มีการแจกของที่ระลึกและการถ่ายรูปกับแฟนๆ อีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์จากพี่ๆ ดาราที่มาร่วมอวยพรวันเกิดอีกด้วย งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีสำหรับครอบครัวน้องเนยและแฟนคลับทุกคน ดาราเดลี่ขอให้น้องเนยมีความสุขมากๆ ได้ทำในสิ่งที่รักแบบนี้ และเป็นรอยยิ้มให้แม่ๆ มัมๆ ไปนานๆ เลยนะค
Butterbear น้องหมีเนย แฟนมีต วันเกิด ดารา
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