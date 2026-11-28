เนติวิทย์ ร่วมงานศพหม่อมเจ้าจุลเจิม เผยความต่างความเห็นแต่เคารพคำวิจารณ์
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เผยแม้มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างรุนแรง แต่ยังคงความเคารพและขอบคุณคำวิจารณ์ที่视作เป็นพรจากผู้ใหญ่
นาย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเขียนและนักเคลื่อนไหวทางสังคม ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทร์ โดยก่อนหน้านี้เขาตั้งใจจะมาราวีศพท่านตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ติดภารกิจเรียนอยู่ต่างประเทศ
เนติวิทย์ ชื่นชมความตั้งใจคุยฉันมิตร
เนติวิทย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Netiwit Chotiphatphaisal โดยระบุว่าแม้ตนเองกับหม่อมเจ้าจุลเจิม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ท่านใหม่ จะมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างรุนแรง และเคยมีการแลกเปลี่ยน观点กันอย่างดุเดือดแต่เบื้องหลังนั้นทั้งคู่มุ่งมั่นที่จะพูดคุยกันแบบฉันมิตรAlso readเจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
เขาเปิดเผยว่าเคยมีแนวคิดที่จะนัดหมายกันเพื่อหาทางออกของความแตกต่างทางความคิด โดยเนติวิทย์ มองว่าตนเองอาจได้รับประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับท่านใหม่ หรือคนที่มีแนวคิดต่างออกไป มากกว่าที่ท่านใหม่จะได้รับจากเขา
ขอบคุณคำวิจารณ์视作เป็นพรจากผู้ใหญ่
เนติวิทย์ ได้กล่าวขอบคุณคำวิจารณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากหม่อมเจ้าจุลเจิม โดยถือว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นพรจากผู้ใหญ่ แม้ในบางเรื่องจะดูรุนแรงหรือไม่น่ารักบ้างแต่เขาเชื่อมั่นเสมอว่าท่านใหม่มีเจตนาดีและเป็นคุณต่อชีวิตของเขาในช่วงแรกๆ ที่กลับมาเมืองไทย
เขาได้แบ่งแยกประเภทของคำวิจารณ์ออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หวังดีชี้ให้เห็นข้อบกพร่องควรปรับปรุงเขาก็พร้อมจะขอบคุณและนำไปใช้เป็นประโยชน์กับตนเอง ส่วนคำวิจารณ์ที่เจตนาร้ายและไม่จริงเขามองว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจและควรตั้งจิตเมตตาให้ผู้พูดมีความสุข
ลูกสาวบอกพ่อพูดถึงเนเน่อยู่เรื่อย
ในระหว่างงานศพเนติวิทย์ ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวทั้งสองคนของหม่อมเจ้าจุลเจิม ซึ่งลูกสาวของท่านจำเขาได้และเข้ามาชวนคุยเป็นอย่างดี โดยบอกเขาว่าท่านพ่อพูดถึงเนเน่หรือเนติวิทย์อยู่บ่อยครั้งและถ้าท่านพ่ออยู่คงดีใจที่เขามาร่วมงาน
นอกจากนี้เนติวิทย์ ยังได้รู้จักหม่อมเจ้าจุลเจิมในมุมมองของความเป็นพ่อที่ใจดีขี้เล่น ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่ต่างจากภาพลักษณ์ในทางการเมือง โดยเขาระบุว่าโชคดีที่ลูกสาวทั้งสองท่านยังคงจำเขาได้และสร้างความประทับใจให้กับเขาในงานนี้
มองชีวิตด้วยความอนิจจังและสัจธรรม
เนติวิทย์ ได้ทิ้งท้ายด้วยมุมมองทางปรัชญาและสัจธรรมของชีวิต โดยบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้กินกาแฟกับท่านใหม่อีกแล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นมรณสติให้เห็นสัจธรรมของชีวิตความอนิจจัง
การมาร่วมงานครั้งนี้ของเขาไม่ได้มีความหมายเพียงในทางการเมืองแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อตัวตนของหม่อมเจ้าจุลเจิม ในบทบาทของบุคคลส่วนตัวและพ่อครอบครัว ซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีความเห็นต่างในยุคปัจจุบัน
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