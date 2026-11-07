เธอทีน สตูดิโอ มอบความสุขผู้พิการ ก่อนเปิดตัว 'สมิงที่เสิงสาง' 31 ธ.ค.
เธอทีน สตูดิโอ และทีมนักแสดงภาพยนตร์ 'สมิงที่เสิงสาง' นำโดย มาริโอ้ เมาเร่อ และหมิว-ณัชชา ร่วมกิจกรรมกุศลที่สถานสงเคราะห์บ้านราชานุเคราะห์ จ.นนทบุรี ก่อนเข้าฉาย 31 ธันวาคม
ภาพยนตร์แอ็กชันสยองขวัญฟอร์มยักษ์เรื่อง ' สมิงที่เสิงสาง' จาก เธอทีน สตูดิโอ ได้กำหนดฉายทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อทีมผู้สร้างและนักแสดงอย่างมาก โดยก่อนวันฉายจริง ทีมงานได้อุทิศเวลาและแรงกายแรงใจเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนรอบด้าน
ทีมดาราร่วมกุศลก่อนเปิดฉาย
คิว-ทวีวรรณ วันทา ผู้กำกับและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเธอตีน สตูดิโอ ได้เชิญชวนทีมนักแสดงนำอย่าง มาริโอ้ เมาเร่อ และหมิว-ณัชชา เตชะมงคลอม্বวัฒน พร้อมด้วย แฉะ-องอาจ เจียมเจริญพรกุล นนท์-นาราภัสร์ งดงาม หรือหมอแจ๊คจากจักรวาลไทบ้าน กอล์ฟ-กัญจน์ ภักดีวิจารณ์ และคริสโตเฟอร์ โจนาธาน ร่วมเดินทางไปยังสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชานุเคราะห์ (ชาย) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ และผู้ดูแลAlso readการบินพลเรือนฯ เปิดโพล กาง 8 เส้นทางฮิต รีบจองตั๋วถูกเริ่มหมด
กิจกรรมสร้างความสุขแก่เด็กพิเศษ
บรรยากาศภายในงานเริ่มขึ้นด้วยการทักทายอย่างเป็นกันเอง ระหว่างทีมดารากับน้องๆ ผู้พิการที่มารอรับด้วยความตื่นเต้น โดย มาริโอ้ เมาเร่อ และหมิว-ณัชชา ได้ร่วมเต้นไปตามจังหวะเพลงในเพลย์ลิสต์ที่น้องๆ นิยมฟัง สร้างความคึกคักและเสียงหัวเราะไปทั่วบริเวณสถานสงเคราะห์ กิจกรรมนี้ไม่ได้เน้นเพียงการรับชม แต่เป็นการมีส่วนร่วมกับเด็กๆ อย่างแท้จริง
หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจกับการเต้นรำแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเติมเต็มความอร่อยด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ทีมนักแสดงได้แจกจ่ายอาหารและขนมให้น้องๆ ได้ทานกันอย่างจุใจ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นกันเองและความอบอุ่นที่ทีมงานตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญก่อนก้าวสู่เวทีภาพยนตร์ระดับชาติ
ผู้บริหารเธอตีน สตูดิโอ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
กิจกรรมนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารระดับสูงของเธอตีน สตูดิโอ เข้าร่วมพิธีการสำคัญ โดยมี ทวีวรรณ วันทา ผู้กำกับและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถนิต ธนารุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พลวัต ธนารุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วรวงศ์ ธนารุ่งโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และอภินันทน์ มูลเชื้อ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมอยู่ในขบวน
ทางสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชานุเคราะห์ (ชาย) ได้ส่ง ศตญา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ เข้าร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับ มาริโอ้ เมาเร่อ และหมิว-ณัชชา เตชะมงคลอม্বวัฒน พร้อมทีมนักแสดงอีกหลายท่าน เพื่อเก็บหลักฐานความประทับใจในการกุศลครั้งนี้ไว้เป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจของผู้สร้าง
เตรียมชมสมิงที่เสิงสางในโรงภาพยนตร์
การเข้าร่วมกิจกรรมกุศลในวันนี้ ถือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทีมงานก่อนจะเผชิญกับภาระกิจสำคัญในการโปรโมตและดูแลแฟนคลับเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 นี้ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความสยองขวัญและความมันส์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
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