เท็ด เทอร์เนอร์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี

เท็ด เทอร์เนอร์ มหาเศรษฐีผู้บุกเบิกข่าว 24 ชั่วโมงและผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี ทั่วโลกร่วมไว้อาลัยบุคคลสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชน
เท็ด เทอร์เนอร์ มหาเศรษฐี ผู้บุกเบิก ข่าว 24 ชั่วโมง และผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี ทั่วโลกร่วมไว้อาลัยบุคคลสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชน มหาเศรษฐี ฝีปากกล้าและผู้บุกเบิกวัฒนธรรมการรายงานข่าวตลอด 24 ชั่วโมงผ่านการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 87 ปี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยบริษัท เทอร์เนอร์ เอนเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ประกาศข่าวเศร้าในครั้งนี้ แม้จะไม่มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าเทอร์เนอร์เคยเปิดเผยในปี 2561 ว่าเขาป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมชนิดลิววี่บอดี้ (Lewy Body Dementia) เทอร์เนอร์เริ่มต้นความสำเร็จจากการรับช่วงต่อธุรกิจป้ายโฆษณาของบิดา ก่อนจะขยายอาณาจักรเข้าสู่ธุรกิจโทรทัศน์ในปี 2513 และสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับโลกด้วยการเปิดตัว Cable News Network หรือ CNN ในปี 2523 ซึ่งเป็นช่อง ข่าว 24 ชั่วโมง ช่องแรกของโลก นำเสนอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญมากมาย เช่น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการข่าวระดับสากล เซอร์ มาร์ก ทอมป์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CNN Worldwide ยกย่องเทอร์เนอร์ว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรักและความผูกพันกับสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เทอร์เนอร์ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจที่มีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ อีกด้วย การจากไปของเทอร์เนอร์ถือเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงสำหรับวงการสื่อและโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ข่าวสารมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เทอร์เนอร์ได้ทิ้งรอยเท้าที่ลึกซึ้งไว้ให้กับโลก และผลงานของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักข่าวและนักธุรกิจรุ่นหลังต่อไ.
