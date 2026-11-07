เทสลายกเลิกผลิตไซเบอร์ทรักกลางปี 2027 เน้นหุ่นยนต์และแท็กซี่ไร้คนขับ
อีลอน มัสก์ ประกาศยุติการผลิตรถกระบะไซเบอร์ทรักของเทสลาเพื่อเปลี่ยนทิศทางสู่ระบบขับอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แยกส่วนธุรกิจที่ขาดทุนออกจากพอร์ตโฟลิโอหลัก
อีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เทสลา เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ว่าจะยุติการผลิตรถกระบะ ไซเบอร์ทรัก ที่โรงงานในรัฐเทกซัสภายในช่วงกลางปี 2027 การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากยอดขายของรถรุ่นลึกลับดังกล่าวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังในยุคแรกเริ่มที่ยกย่องว่ารถรุ่นนี้จะเป็นคู่แข่งสำคัญของรถกระบะแบบดั้งเดิมในตลาดอเมริกัน
การตัดสินใจถอนตัวจากการผลิตไซเบอร์ทรักถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่สำหรับหนึ่งในโครงการโปรดของมัสก์ โดยเขาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เพื่อชี้แจงว่าการยุติการผลิตครั้งนี้จะช่วยให้เทสลามีทรัพยากรเพียงพอที่จะมุ่งเน้นการผลิตไซเบอร์แค็บหรือแท็กซี่ไร้คนขับได้มากขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของความทะเยอทะยานด้านรถยนต์อัตโนมัติของบริษัทแม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ได้ในขณะนี้Also readโรนัลโด้ลงเล่นนัดสุดท้ายให้ทีมชาติโปรตุเกส
บริบททางการเงินและความผันผวนทางการเมือง
การประกาศนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ย่ำแย่สำหรับมัสก์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการการเมืองจำนวนมหาศาลเกือบ 500,000 ล้านดอลลาร์ของเขาไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ที่เขาสนับสนุนต่างก็พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าว มัสก์ยังได้ยกย่องไซเบอร์ทรักว่าเป็นรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เทสลากเคยผลิตมา และระบุว่าการยุติการผลิตในครั้งนี้หมายถึงจุดจบของยุคสมัยหนึ่งของการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวเลขยอดขายที่ลดลงและปัญหาประสิทธิภาพ
ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Kelley Blue Book ชี้ให้เห็นว่าบริษัทยมรถเทสล่าขายไซเบอร์ทรักได้เพียง 20,237 คันในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 48% จากจำนวน 38,965 คันที่ขายได้ในปี 2024 การเริ่มส่งมอบรถคันแรกให้กับลูกค้าเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2023 แต่ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการที่ลดลงอย่างมากในตลาด ตามรายงานของ Andy Palmer อดีตซีอีโอของแอสตัน มาร์ติน ที่มองว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะดำเนินต่อไปเมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ความท้าทายด้านความปลอดภัยและคู่แข่งต่างชาติ
เทสล่าต้องเรียกคืนไซเบอร์ทรักถึง 11 ครั้งตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายเมื่อปลายปี 2023 ตามข้อมูลของสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐ (NHTSA) โดยบางส่วนต้องซ่อมแซมทางกายภาพและบางส่วนแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์Felipe Muñoz นักวิเคราะห์ยานยนต์ชี้ว่าแม้ไซเบอร์ทรักจะมองว่าเป็นความล้มเหลวทางยอดขาย แต่รถกระบะไฟฟ้าจากฟอร์ดและบริษัทอื่นๆ ก็เผชิญปัญหาคล้ายกันในตลาดสหรัฐ โดยกฎหมายการชนที่คำนึงถึงคนเดินเท้าอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตลาดสู่ยุโรป
การเปลี่ยนผ่านสู่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เทสล่ากำลังเปลี่ยนโฟกัสไปยังหุ่นยนต์และระบบขับอัตโนมัติ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะแลกกับการสูญเสียธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่เทสล่าเคยเป็นผู้นำ เนื่องจากคู่แข่งจากจีนกำลังได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม SpaceX บริษัทรถยนต์อวกาศของมัสก์ยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ โดยซื้อไซเบอร์ทรักจากเทสล่าในราคาตามรายการถึง 131 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ตามเอกสารการยื่น IPO ของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของยานพาหนะนี้ในเชิงธุรกิจเฉพาะกลุ่มแม้ตลาดมวลชนจะไม่ตอบสนองก็ตาม
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology