เทศบาลนครภูเก็ตประกาศงดรับขยะชั่วคราว ปัญหาขยะล้นบ่อฝังกลบวิกฤตครั้งที่ 7
เทศบาลนครภูเก็ตประกาศหยุดรับขยะชั่วคราวไร้กำหนด หลังปริมาณขยะเกิน 1,200 ตันต่อวัน ทำให้บ่อฝังกลบเกิดวิกฤตล้นพื้นที่ครั้งที่ 7 และมีการเทขยะทิ้งบนถนนจนการจราจรติดขัด
เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินด้วยการงดรับขยะจากหน่วยงานราชการและคู่ค้ารับจ้างทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยยังไม่มีกำหนดวันเริ่มต้นใหม่ของการให้บริการ เนื่องจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ กำลังเผชิญกับสถานการณ์ขยะล้นบ่อฝังกลบที่เข้าขั้นวิกฤตเป็นครั้งที่ 7 ในประวัติศาสตร์การจัดการขยะของพื้นที่
สาเหตุวิกฤตขยะล้นบ่อฝังกลบครั้งที่ 7
นายสุรโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ชี้แจงถึงสาเหตุหลักที่จำเป็นต้องออกประกาศงดรับขยะดังกล่าวว่าเกิดจากปริมาณขยะที่ถูกส่งเข้ามาในพื้นที่จุดทิ้งมีจำนวนสูงเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณขยะสะสมเข้าสู่พื้นที่ฝังกลบไม่น้อยกว่า 1,200 ตันต่อวันAlso readโบรกคาด ‘หุ้นไทย’ ทยอยฟื้น รับ กนง. ‘ลดดอกเบี้ย’ แนะดัชนี 1,200 จุด จังหวะลงทุน
เมื่อปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบมีมากกว่ากำลังการย่อยสลายหรือการบรรจุพื้นที่ ทำให้เกิดภาวะแออัดเต็มความจุอย่างรวดเร็ว เทศบาลฯ จึงจำเป็นต้องเร่งจ้างเหมาเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นที่รองรับขยะใหม่และขยับพื้นที่ทิ้งให้สามารถใช้งานต่อได้ ซึ่งกระบวนการปรับพื้นที่นี้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงในขณะนี้
ปัญหาการเทขยะทิ้งบนถนนและข้อขัดแย้ง
ในช่วงระยะเวลาระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบ่อฝังกลบ รถบรรทุกขยะที่นำขยะมาทิ้งต้องเผชิญกับปัญหาการรอคอยเป็นเวลานานกว่าปกติ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ให้บริการเก็บขนขยะอย่างมาก แต่ในช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤศจิกายน ได้เกิดเหตุการณ์ที่รถบรรทุกขยะหลายคันไม่ยอมรอคิวและเลือกที่จะนำขยะมาเททิ้งบนถนนทางเข้าพื้นที่ฝังกลบแทน
การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ถนนทางเข้าพื้นที่ฝังกลบเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล ทำให้รถบรรทุกขยะคันอื่นๆ ไม่สามารถสัญจรขึ้นไปเพื่อทิ้งขยะในจุดที่กำหนดได้ การจราจรในจุดนี้จึงติดขัดและหยุดนิ่ง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ฯ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณสมบัติและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
มาตรการหยุดรับขยะและขั้นตอนถัดไป
เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและเร่งแก้ไขปัญหาระยะยาว เทศบาลนครภูเก็ตจึงตัดสินใจประกาศหยุดรับขยะจากหน่วยงานและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวไปก่อน โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน เพื่อให้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่และสร้างความเข้าใจกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงผู้รับจ้างทั้งหมดให้นำขยะมาทิ้งในสถานที่ที่กำหนดอย่างเป็นระบบ
มาตรการนี้จะคงไว้จนกว่าเทศบาลนครภูเก็ตจะสามารถปรับพื้นที่บ่อฝังกลบให้เข้าสู่สภาวะปกติ สามารถรองรับขยะได้ตามมาตรฐาน และได้รับการสร้างความเข้าใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะพิจารณาเปิดรับขยะอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นเดิมซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขยะโดยรวม
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