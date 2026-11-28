เทศกาล K-BATTLE 2026 เปิดฉากโคราช ดันรายได้ 2 พันล้านบาท สู่เวทีโลก
เทศกาล K-BATTLE 2026 เริ่มขึ้นที่สุรนารีสแควร์ จ.นครราชสีมา คาดสร้างรายได้ 2,000 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อวดเมือง 2569 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายโกศล ปัทมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด เทศกาล K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 อย่างเป็นทางการ ณ สุรนารีสแควร์ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด "Korat Street Culture Road To The World" โดยมุ่งเน้นการผสานวัฒนธรรมสตรีทเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองและผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของโครงการอวดเมือง 2569 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ทีเส็บ ให้เป็นเมืองนำร่องอันดับหนึ่งของประเทศในการพัฒนาเทศกาลเพื่อสร้างแบรนด์เมืองที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจยั่งยืน
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านเทศกาล
การเปิดเทศกาลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงผลงานทางศิลปะ แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ในการแสดงศักยภาพและความสามารถที่หลากหลาย เทศกาล K-BATTLE 2026 ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา เพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างโอกาสและการเติบโตให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในปีนี้เน้นการเชื่อมโยงคุณค่าสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติผ่านกรอบการสื่อสาร 6 อวด ได้แก่ อวดราก อวดรส อวดธุรกิจ อวดฝีมือ อวดศิลป์ และอวดซีน เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของศักยภาพที่เมืองโคราชสามารถนำเสนอสู่สายตาประชาคมโลกAlso readนักลงทุนต้องรู้ 4 คำถามสำคัญก่อนฝากเงินกับ Exchange คริปโต ปลอดภัยจริงไหม
เป้าหมายหลักของการจัดงานในปีนี้คือการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประเมินการกระจายรายได้จากกิจกรรมนี้ไว้ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศกาลนี้เติบโตจากชุมชนวัฒนธรรมสตรีทในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 17 ปี จนสามารถพัฒนา升级为เทศกาลระดับนานาชาติที่มีความโดดเด่นและความน่าสนใจสูง ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ในการรวมตัวกันสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเมือง
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบายรัฐ
ด้าน นายโกศล ปัทมะ ได้กล่าวแสดงความคาดหวังว่า รัฐบาลต้องการเห็นเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยนำจุดแข็งและของดีของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และศักยภาพของประชาชน มาต่อยอดเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจเมืองรองและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในพื้นที่บ้านเกิด การดำเนินการดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากความพร้อมและศักยภาพของแต่ละเมืองเป็นสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำความสามารถของตนเองมาแสดงออกและมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างความหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้นำศักยภาพและความสามารถมาต่อยอดให้เกิดโอกาสทางอาชีพ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติในอนาคต การสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะนี้จะช่วยให้เมืองนครราชสีมาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนในระยะยาว
ผลกระทบเชิงบวกและขั้นตอนการพัฒนาต่อเนื่อง
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้อธิบายเหตุผลสำคัญที่เลือก K-BATTLE มาพัฒนาเป็นเทศกาลประจำเมือง คือความแปลกใหม่และการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สามารถสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจให้กับเมืองโคราชได้ จังหวัดตั้งเป้าหมายให้เทศกาลดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผู้คนนึกถึงโคราชในทุก ๆ ปี และมุ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากความพร้อมของเมืองทั้งด้านสถานที่ สนามกีฬา และชุมชน
นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในการหารือกับเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อต่อยอดให้เทศกาล K-BATTLE สามารถจัดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้เป็นแบรนด์ของเมืองโคราชทั้งในมิติของเชียร์โชว์และสตรีทอาร์ต ซึ่งจะช่วยสร้างภาพจำและประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้มาเยือน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนแคมเปญ "อวดเมืองโคราช" ภายใต้แนวคิด "อวดพลังสร้างสรรค์ที่เมืองมี ให้กลายเป็นโอกาสที่เมืองได้" เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติของโคราชเข้ากับเทศกาลอย่างสมบูรณ์
บรรยากาศในพิธีเปิดยังสะท้อนถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วน โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมร้องเพลง "จับมือกันไว้" ของธงไชย แมคอินไตย์ ในเวอร์ชันบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งสื่อถึงพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนอนาคตเมืองโคราช เทศกาล K-BATTLE 2026 จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันหรือการแสดงศิลปะ แต่เป็นแพลตฟอร์มเศรษฐกิจเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังสร้างสรรค์ของชุมชนและเยาวชน เพื่อผลักดันนครราชสีมาสู่การเป็นเมืองที่น่าลงทุน น่าเที่ยว และน่าอยู่ได้อย่างแท้จริง
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