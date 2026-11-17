เทย์เลอร์ สวิฟต์ สร้างประวัติศาสตร์ชิงแกรมมี 5 สาขาติดต่อกันแซงสถิติตำนาน
เทย์เลอร์ สวิฟต์ เข้าชิงรางวัลแกรมมี 5 สาขา รวมการเข้าชิง 63 ครั้ง เป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ทำสถิติเข้าชิง 5 ปีติดต่อกัน แซงหน้าศิลปินตำนานระดับโลก
เทย์เลอร์ สวิฟต์ กลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกและเป็นศิลปินคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่สร้างสถิติการเข้าชิงรางวัลแกรมมีสาขาอัลบั้มแห่งปีติดต่อกันถึง 5 ครั้ง เทียบเท่าความสำเร็จของ เคอริก แลมเมอร์ แม้ว่าอดีตศิลปินแรปเปอร์รายนี้ยังไม่เคยชนะรางวัลในสาขานี้ก็ตาม และในปีนี้มีชื่อเข้าชิงรวมทั้งหมด 5 สาขา
การเข้าชิงครั้งนี้ทำให้เทย์เลอร์ สวิฟต์ มีชื่อเข้าชิงรางวัลในเวทีแกรมมีอวอร์ดส์รวมสะสมแล้วกว่า 63 ครั้ง และเป็นเจ้าของสถิติการคว้ารางวัลไปแล้วจำนวน 14 ครั้ง ซึ่งเธอยังคงครองสถิติศิลปินที่ชนะรางวัลอัลบั้มแห่งปีมากที่สุดถึง 4 ครั้ง จากผลงานอัลบั้ม Fearless, 1989, Folklore และ MidnightsAlso readเงินหมดคลัง ขอกู้เพิ่ม 2.14 แสนล้านบาท เหตุรัฐมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS
สถิติการครองรางวัลและแซงหน้าศิลปินตำนาน
การชนะรางวัลอัลบั้มแห่งปีทั้ง 4 ครั้งนี้ ทำให้เทย์เลอร์ สวิฟต์ แซงหน้าศิลปินระดับตำนานอย่าง เฟรנק ซินาตรา, สเตฟี่ วันเดอร์ และ พอล ไซมอน ซึ่งเคยทำสถิติไว้คนละ 3 อัลบั้มสำหรับการเข้าชิงในสาขาเดียวกัน
รายชื่อสาขาที่เข้าชิงในปีนี้
สำหรับชื่อเข้าชิงในปีนี้ เธอได้รับการเสนอชื่อในสาขาอัลบั้มแห่งปี และรางวัลเรคคอร์ดแห่งปีจากเพลง The Fate of Ophelia รวมถึงสาขาเพลงแห่งปีและสาขาเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสื่อภาพเคลื่อนไหวกับเพลง I Knew It, I Knew You
นอกจากนี้ เธอยังมีชื่อเข้าชิงในสาขา Best Pop Duo/Group Performance จากเพลง The Life of a Showgirl ที่เธอทำร่วมกับ แซบรีนา คาร์เพนเตอร์ ซึ่งเป็นการร่วมมือทางดนตรีที่น่าสนใจในปีนี้
การแข่งขันและความสำคัญของสถิติ
แม้ว่าเทย์เลอร์ สวิฟต์ จะไม่ได้เป็นผู้เข้าชิงมากที่สุดในปีนี้ โดยมีเรย์เป็นนักแสดงที่ได้รับเลือกมากที่สุดในกว่า 11 สาขา และโรซาเลีย เข้าชิง 9 สาขา แต่การสร้างสถิติการเข้าชิง 5 อัลบั้มรวดตอกย้ำความสำเร็จของเธอบนเวทีนี้
การคงอยู่ของเธอมาระยะเวลาหนึ่งทำให้เธอสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการแข่งขันทางดนตรีระดับโลก ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อและผู้ฟังอย่างมาก
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