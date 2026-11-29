เทพไท เสนพงศ์ เปิดคำตอบ 'เกาะขาคนสูงกว่า' ชี้หมายถึง เนวิน ชิดชอบ
เทพไท เสนพงศ์ ตั้งข้อสังเกตกรณีโต้เถียงทางการเมืองระหว่าง อนุทิน รังสิมันต์ และศุภชัย ชี้ 'คนสูงกว่า' คือเนวิน ชิดชอบ ด้วยเหตุผลเรื่องส่วนสูง
นาย เทพไท เสนพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ "คำเฉลย เรื่อง เกาะขาคนที่สูงกว่า" เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ความกระจ่างต่อข้อถกเถียงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง
ปมโต้เถียงทางการเมืองเริ่มจากคำพูดผู้นำ
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยพาดพิงไปยังฝ่ายค้านและพรรคประชาชน นายอนุทินระบุว่าไม่ควรดึงเอาบ้านเมืองมาเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมการเมือง และขอให้รัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพโดยปราศจากอุปสรรคAlso readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
além đó นายอนุทินยังแนะนำให้นักการเมืองจากพรรคประชาชนไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่พรรคการเมืองที่เคยมีขนาดใหญ่กลับมีขนาดเล็กลงตามลำดับ
นายกรัฐมนตรีใช้การเปรียบเทียบเชิงอุปมาว่า เมื่อคนตัวสูงกว่าพยายามกระตุกขาของคนตัวเล็กกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเพียงแค่สะบัดขาไปหนึ่งครั้ง คนตัวเล็กก็สามารถหลุดออกมาได้ทันทีและง่ายดาย
ฝ่ายค้านตอบโต้และขยายขอบเขตความขัดแย้ง
นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความโต้กลับนายอนุทินทันที โดยกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกำลังใช้บ้านเมืองเป็นเหมือนของเล่นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า "ลูกเทพ"
นายรังสิมันต์ ตั้งข้อสังเกตว่า นายอนุทินอาจจะถนัดในการ "เกาะขา" คนที่สูงใหญ่กว่าจนกลายเป็นความเคยชิน และความมั่นใจในอำนาจที่มีอยู่ทำให้รู้สึกว่ามีกลุ่มคนคอยสนับสนุนอย่างแน่นหนา
นักการเมืองจากพรรคประชาชนยังเตือนนายอนุทินให้เผื่อทางลงไว้บ้าง หากวันหนึ่งเมื่อถูกดึงออกจากขาที่เกาะอยู่ การตกจากที่สูงย่อมสร้างความเจ็บปวดและเสียหายอย่างมากต่อผู้ที่ตกจากระดับสูง
สมาชิกภูมิใจไทยและโฆษกฯ ชี้แจงข้อสงสัย
หลังจากการโต้ตอบระหว่างนายอนุทินและนายรังสิมันต์ นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาตั้งคำถามอย่างเป็นทางการต่อนายรังสิมันต์
นายศุภชัยเรียกร้องให้นายรังสิมันต์ชี้แจงอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่า คำว่า "คนที่สูงกว่า" และ "เขา" ที่ปรากฏในข้อความก่อนหน้านี้หมายถึงบุคคลใดกันแน่ พร้อมทั้งถามถึงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่เพื่อนำเสนอต่อประชาชน
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความในทำนองเดียวกัน โดยสนับสนุนให้พรรคประชาชนพูดความจริงออกมาอย่างเปิดเผย ไม่ควรโจมตีแบบตอดเล็กตอดน้อยหรือกล่าวหาอย่างเป็นนัยยะโดยไม่ระบุตัวตนที่ชัดเจน
เทพไท เสนพงศ์ แฉคำตอบด้วยอารมณ์ขัน
นายเทพไท เสนพงศ์ระบุว่า หลังจากได้อ่านและติดตามการโต้เถียงของบุคคลสำคัญเหล่านี้แล้ว รู้สึกว่าตนเองอยากตอบข้อสงสัยทั้งหมดที่มีอยู่ แต่เนื่องจากตนเองทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด ๆ จึงตัดสินใจไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในกรณีนี้
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นหนึ่งที่เป็นคำถามของสาธารณชนมาโดยตลอดและยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจน นั่นคือคำว่า "เกาะขาคนที่สูงกว่า" ที่นายอนุทินใช้สื่อถึงใครกันแน่
นายเทพไททิ้งท้ายด้วยอารมณ์ขันเชิงประชดประชันว่า หากถามแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ทราบจริง ๆ เขาก็ยินดีจะตอบให้ว่า "คนที่นายอนุทินเกาะขา" น่าจะหมายถึงนายเนวิน ชิดชอบ เนื่องจากนายเนวินมีตัวสูงใหญ่กว่านายอนุทินอย่างชัดเจน ฮ่าๆๆๆๆ
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