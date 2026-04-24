เทพไชยา อุ่นหนู คว้าแชมป์สนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงค์กิ้ง ขอนแก่นคัพ 2026

เทพไชยา อุ่นหนู มืออันดับ 20 ของโลก เอาชนะ นุ้ก สงขลา 4-1 คว้าแชมป์สนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงค์กิ้ง ขอนแก่นคัพ 2026 ได้สำเร็จ
การแข่งขัน สนุกเกอร์ ไทยแลนด์แรงค์กิ้ง เซอร์กิต 2026 รายการที่ 2 “I-EA-T ขอนแก่นคัพ ” ได้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมราชาวดี ขอนแก่น แอร์พอร์ต โดยมี พีธพงศ์ ชิณม์วณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมด้วย นายนาวิน คำเวียง รองนายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น และ นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคม กีฬา บิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จของนัก สนุกเกอร์ ไทยผู้มากความสามารถ การแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและเร้าใจตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบชิงชนะเลิศที่แฟนๆ สนุกเกอร์ ต่างตั้งตารอชมการประชันฝีมือระหว่างสองนักสอยคิวชั้นนำของประเทศ คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มืออันดับ 20 ของโลก และเจ้าของแชมป์เวิลด์โอเพ่น 2026 กับ “ นุ้ก สงขลา ” กฤษณัส เลิศสัตยาทร มืออันดับ 2 ของประเทศไทย การแข่งขันในระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นไปอย่างสูสีและตื่นเต้นตั้งแต่เฟรมแรก เทพไชยาแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่สมราคามืออันดับต้นๆ ของโลก ด้วยการคุมเกมได้อย่างเหนือชั้นและแม่นยำในการสอยแต่ละลูก ทำให้สามารถเอาชนะในเฟรมแรกไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 77-35 สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวอย่างมาก เฟรมที่สองยังคงเป็นเกมที่ เทพไชยาคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัด ด้วยการทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องและไม่เปิดโอกาสให้ นุ้ก สงขลา ได้มีโอกาสพลิกเกม ทำให้สามารถปิดเฟรมที่สองไปได้ด้วยสกอร์ 113-7 นำห่างเป็น 2-0 เฟรม ความหวังของ นุ้ก สงขลา เริ่มริบหรี่ลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมแพ้ พยายามที่จะปรับเกมและหาจังหวะในการทำแต้มเพื่อกลับเข้าสู่การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม เฟรมที่สาม เทพไชยา ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางสนุ้กได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำในการสอยแต่ละลูก ทำให้สามารถเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยอีกครั้งด้วยสกอร์ 79-18 ขึ้นนำเป็น 3-0 เฟรม ทำให้ นุ้ก สงขลา ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่ง จำเป็นต้องชนะสามเฟรมรวดเพื่อพลิกสถานการณ์ให้กลับมาได้ ในเฟรมที่สี่ นุ้ก สงขลา พยายามฮึดสู้กลับมาอย่างเต็มที่ และสามารถทำได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 72-47 ไล่มาเป็น 1-3 เฟรม สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ สนุกเกอร์ ที่เฝ้าชมอยู่รอบสนาม แต่ความหวังของ นุ้ก สงขลา ก็ต้องดับลงอีกครั้งในเฟรมที่ห้า เมื่อพลาดโอกาสสำคัญในการทำแต้ม ทำให้ เทพไชยา สามารถฉวยโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาได้ ด้วยการไล่กดไม้เดียวหมดโต๊ะ 65 แต้ม พลิกแซงชนะไปได้ด้วยสกอร์ 85-63 ปิดเกมเอาชนะไปได้ 4-1 เฟรม คว้าแชมป์ สนุกเกอร์ ไทยแลนด์แรงค์กิ้ง ขอนแก่นคัพ 2026 ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาท ส่วน นุ้ก สงขลา รองแชมป์รับ 80,000 บาท นอกจากนี้ รางวัลเบรกสูงสุด 20,000 บาท เป็นของ เอฟ สากล สงขลา จริงจิตร ที่ทำไว้ 142 แต้ม เทพไชยา อุ่นหนู ได้กล่าวหลังการแข่งขันว่า เกมรอบชิงชนะเลิศต้องใช้สมาธิอย่างมาก เนื่องจาก นุ้ก สงขลา เป็นคู่แข่งที่มีฝีมือสูง แต่จังหวะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของคู่ต่อสู้ทำให้สามารถฉวยโอกาสคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุ.
