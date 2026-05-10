เทพไทชี้ปมทักษิณติดกำไล EM คือเกมการเมืองระดับสูง สะท้อนการเปลี่ยนขั้วอำนาจรัฐ

วิเคราะห์เจาะลึกกรณีทักษิณ ชินวัตร ถูกสั่งติดกำไล EM ระหว่างพักโทษ โดยเทพไท เสนพงศ์ มองว่าไม่ใช่เรื่องของระเบียบราชทัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อลดแรงกดดันและแสดงอำนาจของกลุ่มการเมืองใหม่ในรัฐบาล
เหตุการณ์สำคัญที่กลายเป็นจุดสนใจของสังคมและวงการ การเมืองไทย เกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่นาย ทักษิณ ชินวัตร ได้รับสิทธิ์ใน การพักโทษ ตามระเบียบและข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้ได้นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดยมีการตั้งประเด็นถกเถียงกันในสองแง่มุมหลัก ประการแรกคือความเหมาะสมในการได้รับสิทธิ์พักโทษ แม้ว่าในทางกฎหมายนายทักษิณจะถูกจำคุกมาแล้วเป็นเวลา 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมดตามเกณฑ์ แต่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือ คปท.
ได้ยื่นหนังสือคัดค้านอย่างรุนแรง โดยระบุว่านายทักษิณไม่ควรได้รับสิทธิ์นี้ เนื่องจากพฤติการณ์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น 14 ของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งทางกลุ่มผู้คัดค้านมองว่าเป็นลักษณะของการขังคุกทิพย์ หรือการหลีกเลี่ยงการรับโทษในเรือนจำจริง ในขณะที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่า การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น และระหว่างการคุมขังนายทักษิณไม่ได้กระทำความผิดวินัยใดๆ จึงถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับการพักโทษตามกฎหมาย ประเด็นที่สองซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากคือเรื่องของการติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ซึ่งในครั้งแรกที่นายทักษิณได้รับสิทธิ์พักโทษนั้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปี แต่สำหรับการพักโทษในครั้งนี้ กลับมีการยืนยันจากคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษและกรมราชทัณฑ์ว่า นายทักษิณจะต้องติดกำไล EM เช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับครอบครัวของนายทักษิณเป็นอย่างมาก จนมีการตัดพ้อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งประเด็นนี้เองที่ทำให้นายเทพไท เสนพงศ์ ออกมาวิเคราะห์อย่างเจาะลึก โดยมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเกมการเมืองที่ซับซ้อนและสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจภายในรัฐบาลอย่างชัดเจน นายเทพไทได้วิเคราะห์เหตุผลของการบังคับให้ติดกำไล EM ไว้ใน 2 ประเด็นหลัก ประการแรกคือการจงใจดิสเครดิตนายทักษิณ เพื่อส่งสัญญาณให้สังคมเห็นว่าแม้จะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน และเป็นการแสดงออกถึงอำนาจของรัฐในปัจจุบัน โดยนายเทพไทชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี และมี พ.
ต. อ.
ทวี สอดส่อง ดูแลกระทรวงยุติธรรม การอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนายทักษิณสามารถทำได้ง่ายดาย แต่ในปัจจุบันเมื่อขั้วอำนาจเปลี่ยนไป โดยมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ และมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ดังนั้น การตัดสินใจเรื่องกำไล EM จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์หรือครูใหญ่แห่งบุรีรัมย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครคือผู้ถืออำนาจรัฐที่แท้จริงในขณะนี้ ประการที่สอง นายเทพไทมองว่านี่อาจเป็นกุศโลบายหรือการสับขาหลอกทางการเมือง เพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มคนที่คัดค้านการพักโทษ โดยการยอมให้ติดกำไล EM ไปก่อนในช่วงแรกเพื่อลบภาพลักษณ์ของการเป็นอภิสิทธิ์ชน และเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลถูกโจมตีว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณจนเกินไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปและนายทักษิณได้เข้าไปพำนักที่บ้านจันทร์ส่องหล้าจนสถานการณ์คลี่คลาย กรมคุมประพฤติอาจจะเสนอความเห็นในภายหลังว่า นายทักษิณมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอน ไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนี หรือกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งจะนำไปสู่การขออนุมัติถอดกำไล EM ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงในทางการเมือง โดยสรุปแล้ว นายเทพไทมีความเห็นว่าแม้การพักโทษจะเป็นสิทธิ์ที่ชอบธรรมตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ แต่รายละเอียดปลีกย่อยอย่างการติดกำไล EM นั้น เป็นเรื่องของเหตุผลทางการเมืองล้วนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองอำนาจระหว่างกลุ่มการเมืองในรัฐบาล coalition การใช้เครื่องมือทางกฎหมายและระเบียบราชการมาเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณทางการเมืองเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริบทการเมืองไทย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนมือผู้กุมอำนาจในกระทรวงที่สำคัญอย่างกระทรวงยุติธรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลสำคัญทางการเมือ
ทักษิณ ชินวัตร กำไล EM เทพไท เสนพงศ์ การพักโทษ การเมืองไทย
นายกสมาคมทนายไม่เห็นด้วย ติด EM พักโทษ“ทักษิณ” ขัดกฎกระทรวงนายกสมาคมทนายไม่เห็นด้วย ติด EM พักโทษ“ทักษิณ”ชี้ มติ อนุกรรมการฯ ขัดเจตนารมย์กฎกระทรวงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทำความดี โดนคดีจากรัฐประหาร
สมาคมทนายความค้านมติติดกำไล EM ทักษิณ 4 เดือนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค้านมติสั่งติดกำไล EM อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร 4 เดือน ชี้เงื่อนไขเกินกว่าเหตุสำหรับอดีตนายกฯ วัย 76 ปี ที่ผ่านมาทำคุณงามความดีให้ชาติ คดีไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องติดตามตัว
คณะอนุกรรมการพิจารณาพักโทษอดีตนายกทักษิณ กำหนดติดกำไล EM 4 เดือน ขัดหลักยุติธรรมหรือไม่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามกฎหมาย แต่กำหนดให้ติดอุปกรณ์ EM ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการพักโทษ ซึ่งมีความเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลและขัดกับหลักยุติธรรม เนื่องจากอดีตนายกทักษิณไม่มีประวัติหลบหนีและคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรง
ทักษิณ ชินวัตร จะออกจากเรือนจำช่วงเช้า วันที่ 11 พ.ค.นี้ หลังได้รับการพักโทษทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษ โดยจะออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม ช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ค. 69 แต่จะมีการติดกำไล EM และสั่งห้ามเดินทางออกประเทศ หลังถูกคุมขังอยู่มาเป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 28 วัน ที่ผ่านมา นักวิชาการมองว่าเขย่าการเมืองหลังบ้าน เพื่อไทย จัดทัพรอจังหวะ ชี้อดีตบทเรียนสำคัญ
กระทรวงยุติธรรมสั่งติดกำไล EM ทักษิณระหว่างพักโทษตามมติคณะอนุกรรมการกระทรวงยุติธรรมมีมติสั่งติดกำไล EM ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างพักโทษจนกว่าจะพ้นโทษในข้อหาปฏิวัติรัฐประหารและปฏิวัติประทท.
