เต่าทะเลขึ้นวางไข่ชายหาดบ่อดาน พังงา 74 ฟอง เริ่มฤดูกาลอนุรักษ์ทะเล
พบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่ 74 ฟอง ที่ชายหาดบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อ 19 พ.ย.67 เป็นสัญญาณดีเริ่มต้นฤดูกาลวางไข่ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทะเลตามพระดำริ
เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับฤดูกาลวางไข่ของ เต่าทะเล ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการขึ้นวางไข่จำนวน 74 ฟอง ที่ ชายหาดบ่อดาน ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 การค้นพบนี้ถือเป็นสัญญาณทางชีวภาพที่บ่งชี้ถึงสภาวะความพร้อมของระบบนิเวศชายฝั่งและความสำคัญของการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดการค้นพบร่องรอยวางไข่
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้รับแจ้งจากประชาชนในท้องถิ่นว่าพบร่องรอยการเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลขึ้นสู่บกเพื่อวางไข่ ณ บริเวณชายหาดบ่อดาน แขวงตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งการแจ้งเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าการตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการ โดยทันทีที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เพื่อทำการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการอย่างละเอียดAlso readพาณิชย์ ดัน 500 SMEs บุกตลาดฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าสร้างมูลค่า 74 ล้าน คัด 10 รายขายจริง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบจริง พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลที่มีขนาดความกว้างประมาณ 2.10 เมตร ซึ่งเป็นลักษณะร่องรอยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการขุดรูสำหรับวางไข่ของเต่าทะเลขนาดใหญ่ จากนั้นทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการนับจำนวนไข่ที่พบภายในหลุม พบไข่เต่าทะเลทั้งหมดจำนวน 74 ฟอง โดยแบ่งออกเป็นไข่ดีที่มีพัฒนาการสมบูรณ์จำนวน 51 ฟอง และไข่ลมหรือไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิจำนวน 23 ฟอง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการประเมินความสำเร็จของการขยายพันธุ์ในปีปัจจุบัน
แนวทางบูรณาการภายใต้โครงการอนุรักษ์
การปฏิบัติงานในครั้งนี้อาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวทาง "ทส.หนึ่งเดียว" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทางทะเลให้เป็นระบบเดียวกัน โดยไม่มีการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือขาดช่วง การประสานงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การเก็บข้อมูลไข่เต่าทะเลมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยได้สูงสุด
นอกจากนี้ กิจกรรมการเก็บข้อมูลและการดูแลฟองไข่เต่าทะเลยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อนุรักษ์ทะเล" ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในการช่วยดูแล ปกป้อง และรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์ และสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้เพื่อคนรุ่นหลัง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนต่อไป
การพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของชายหาดและป่าชายเลนโดยรอบ การที่เต่าทะเลเลือกมาวางไข่ที่ชายหาดบ่อดาน สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความสะอาดและความปลอดภัยจากสิ่งรบกวนต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชายหาดแห่งนี้เป็นแหล่งวางไข่ที่เหมาะสมและสามารถรักษาไว้เป็นบ้านของเต่าทะเลใน المستقبل
หลังจากการนับจำนวนและบันทึกข้อมูลไข่เต่าทะเลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการเฝ้าระวังและดูแลรักษาฟองไข่ตลอดช่วงระยะเวลาของการฟักตัว ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 45 ถึง 60 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และอุณหภูมิของทราย เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจะทำการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการฟักตัว เพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทะเลจะสามารถฟักออกมามีชีวิตรอดและกลับไปเจริญเติบโตในทะเลได้อย่างสมบูรณ์
สำหรับผู้สนใจหรือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงชายหาดบ่อดานและพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดพังงา ควรงดเว้นการใช้แสงไฟที่ส่องสว่างลงในหาดทรายในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากแสงสว่างอาจทำให้เต่าทะเลสับสนและตัดสินใจไม่ขึ้นวางไข่ หรือทำให้ลูกเต่าที่ฟักออกมาเดินผิดทิศทาง ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตในธรรมชาติ ดังนั้นการรักษาความมืดตามธรรมชาติและลดมลพิษทางเสียงจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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