เต็ดตราแพ็คเผยตลาดอาหารพร้อมทาน-ปรุงโลกโตแรง คาดแตะ 6 แสนล้านปี 2571
เต็ดตราแพ็ค คาดการณ์มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานและพร้อมปรุงโลกจะแตะ 18,000 ล้านยูโร ภายในปี 2571 แนะผู้ผลิตไทยใช้จุดแข็ง 'ครัวโลก' ผลักดันบรรจุภัณฑ์ Recart สร้างมูลค่าเพิ่ม
เต็ดตราแพ็ค (Tetra Pak) เปิดเผยว่าตลาด อาหารพร้อมทาน และ อาหารพร้อมปรุง ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีแรงหนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและความต้องการรักษาความปลอดภัยทางอาหาร จากการเปิดเผยของ สุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจนคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 600,000 ล้านบาท ในปี 2571 ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทย
มูลค่าตลาดโลกพุ่งแตะ 18,000 ล้านยูโร
ข้อมูลจากการวิจัยโดย GlobalData ยืนยันถึงการเติบโตที่ชัดเจนของตลาดอาหารพร้อมทาน โดยในปี 2567 พบว่าผู้บริโภคทั่วโลก 48% เลือกซื้ออาหารพร้อมทาน และมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้บริโภคอาหารรูปแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ปริมาณการบริโภคอาหารพร้อมทานและพร้อมปรุงทั่วโลกปัจจุบันอยู่ที่ 78 ล้านตัน โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุด ตามด้วยยุโรปและเอเชียกลาง โดยคาดว่าตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2029 ปริมาณการบริโภคในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.7% และในเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตประมาณปีละ 2.1%Also readOECD ชื่นชมไทยเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก เร่งประเมินปี 2570 หนุนเป้าหมายสิ้นปี 2571
ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการอาหารสะดวกและปลอดภัย
การขยายตัวของตลาดนี้เกิดจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่ทานสะดวก ปริมาณเหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการดี และราคาจับต้องได้ รวมถึงกระแสตื่นตัวเรื่องการสำรองอาหารสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติหรือการโจมตีไซเบอร์ ทำให้ผู้บริโภคหันมาเก็บสำรองอาหารในครัวเรือนมากขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยของ Euromonitor International ชี้ว่า ความสะดวกในการเปิดทาน ราคาที่เข้าถึงได้ และแนวโน้มการทำอาหารทานเองที่บ้าน เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการอาหารพร้อมทานและซอสปรุงอาหาร
เทรนด์บรรจุภัณฑ์กระดาษ Recart รับมือรักษ์โลก
สุภนัฐ รัตนทิพ ระบุว่าเป็นที่ยอมรับว่าความหลากหลายของเมนู ความสะดวกในการจัดเก็บ และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเทรนด์หลัก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนในไทย ผู้ผลิตไทยสามารถต่อยอดจากชื่อเสียง 'ครัวโลก' โดยใช้จุดแข็งด้านมรดกทางอาหาร นำเสนอเมนูและซอสที่คุ้นเคยในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคต่างประเทศที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัย
รุกตลาดเชิงรุกตั้งศูนย์ปฏิบัติการใหม่
เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตนี้ เต็ดตราแพ็คประกาศตั้งศูนย์ปฏิบัติการใหม่ที่กรุงเทพมหานครและระยอง เพื่อทำตลาดเชิงรุกและสนับสนุนผู้ผลิตอาหารไทยในการนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่าง Tetra Recart ออกสู่ตลาด บรรจุภัณฑ์รูปแบบนี้ตอบโจทย์การเก็บรักษาอาหารได้นาน เปิดทานง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ และขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ผลิตไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลและขยายส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น
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