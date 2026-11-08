เตเรนิเฟ รับเลี้ยงลูกสาว เดอ มิเกล จนอายุ 18 ปี
สโมสรเตเรนิเฟ ลีกสเปน ประกาศแผนรับเลี้ยงดู คาร์ลา ลูกสาววัย 1 ขวบ ของ เฆซุส เดอ มิเกล ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสนามฟุตบอล พร้อมให้คำมั่นสัญญาทางการเงินตลอดจนถึงวัยผู้ใหญ่
สโมสร เตเรนิเฟ ในศึกฟุตบอลสเปน ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการถึงการสนับสนุนทางการเงินและความดูแลแก่ คาร์ลา เด็กหญิงวัย 1 ขวบ ซึ่งเป็นลูกสาวของ เฆซุส เดอ มิเกล นักฟุตบอลเจ้าของสถิติผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่น ก่อนจะจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า
ประกาศความมุ่งมั่นดูแลลูกสาวผู้ล่วงลับ
คาร์ลา ลูกสาวของ เดอ มิเกล จะเป็นเด็กที่สโมสรเตเรนิเฟให้การดูแลและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูจนกระทั่งเธอมีอายุครบ 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์Also readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
การตัดสินใจระดับสูงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เกิดขึ้นบนสนามฟุตบอล เดอ มิเกล วัย 30 ปี เสียชีวิตลงทันทีจากอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการแข่งขันกับ เฆซุส โอโวโน ผู้รักษาประตูของทีม เอฟซี อันดอร์รา ในช่วงท้ายของการแข่งขันระดับ ดิวิชั่น 2
ทั้ง มารียา เฟร์นานเดซ แฟนสาวของ เดอ มิเกล และ คาร์ลา ลูกสาวของเขา ต่างเป็นพยานรับรู้เหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวจากการนั่งชมการแข่งขันอยู่บนอัฒจันทร์ในขณะนั้น
ผลชันสูตรและการร่วมไว้อาลัยจากวงการ
ผลการชันสูตรศพอย่างเป็นทางการได้ระบุอย่างชัดเจนว่า สาเหตุของการเสียชีวิตของ เดอ มิเกล เกิดจากการบาดเจ็บที่บริเวณทรวงอกอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขัน
พิธีฝังศพของ เดอ มิเกล ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมือง เตเรนิเฟ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (5 พ.ย.) โดยมีบุคคลสำคัญจากวงการลูกหนังทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานเพื่อส่งท้ายเพื่อนรักและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้ร่วมไว้อาลัยประกอบด้วย เพื่อบ้านร่วมสโมสร เดอ มิเกล รวมถึง หลุยส์ เดอ ลา ฟูเอนเต กุนซือใหญ่ของทีมชาตินสเปน และ ฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสร รีล มาดริด ซึ่งต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
คำมั่นสัญญาทางการเงินและการระดมทุน
อันโตนิโอ มานูเอล ปอร์โร กรานาดอส ซีอีโอของสโมสร เตเรนิเฟ ได้ให้สัมภาษณ์กับ นสพ. เดอะ แอธเลติก สำนึกข่าวแห่งสหราชอาณาจักร ว่าแผนงานหลักของทีมคือการดูแลเด็กสาวคาร์ลา และสร้างความมั่นใจว่าครอบครัวของ เดอ มิเกล จะไม่ขาดแคลนสิ่งใด
ซีอีโอ เตเรนิเฟ ระบุว่า เราต้องการจะอยู่เคียงข้างครอบครัวนี้จนกว่าเด็กสาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ นี่เป็นคำมั่นสัญญาที่ประกาศออกมาตามความคิดริเริ่มของ เรย์โก การ์เซีย เจ้าของส่วนหุ้นใหญ่ของสโมสร
นอกจากภาระทางกฎหมายที่มีอยู่เดิมแล้ว ทีมนำโดย คาร์ลา กำลังพิจารณาวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครอบครัว เพื่อให้พวกเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สูญเสียครั้งนี้ให้น้อยที่สุด
ปอร์โร กรานาดอส ยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะกล่าวว่าครอบครัวนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียในครั้งนี้ ดังนั้นทีมจึงต้องให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถในทุกด้านที่มีอยู่
บทสรุปของความสูญเสียและบทใหม่
การตัดสินใจขั้นเด็ดขาดของ เตเรนิเฟ เกิดขึ้นหลังจากมีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เดอ มิเกล อย่างกว้างขวาง ซึ่งมียอดบริจาคทะลุหลัก 125,000 ปอนด์ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 5.6 ล้านบาท
ในการระดมทุนดังกล่าว มีผู้เล่นชื่อดังระดับโลกอย่าง อัลวาโร โมราตา และ อเล็กซ์ บาเอนา ได้ลงชื่อเข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนครอบครัวผู้เสียชีวิต
นอกจากยอดเงินบริจาคจากสาธารณะแล้ว ครอบครัวของ เดอ มิเกล ยังได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมอีกจำนวน 300,000 ปอนด์ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 13.5 ล้านบาท จากการเสียชีวิตของนักฟุตบอลในเหตุการณ์ดังกล่าว
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