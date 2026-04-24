เตือนภัยพายุฤดูร้อน! กรมอุตุฯ คาดการณ์ไทยตอนบนเผชิญฝนกระหน่ำ-ลูกเห็บตก 24-30 เม.ย.

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 24-30 เมษายน 2569 โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ประชาชนควรระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศสำหรับประเทศไทยตอนบน โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 24 ถึง 30 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน อย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศที่แปรปรวนนี้เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกับอากาศร้อนจัดที่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน และ 29-30 เมษายน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี ลูกเห็บตก ในบางพื้นที่ ประชาชนจึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ เช่น ที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นประมาณ 30-40% ของพื้นที่ โดยมี ลมกระโชกแรง และอาจมี ลูกเห็บตก บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 20-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 35-41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เมษายน 2569 สภาพอากาศจะคลายความร้อนลงบ้าง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 29-30 เมษายน 2569 มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมา ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมี ลมกระโชกแรง ในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ คาดว่าจะมีฝนลดลง เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ขอแนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางทางทะเล ควรระมัดระวังคลื่นลมที่อาจสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงอาจเกิน 2 เมตรในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2569 โดยรวมแล้ว สถานการณ์ พายุฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้มีความรุนแรงพอสมควร ประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิ.
United States Latest News, United States Headlines
