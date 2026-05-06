เตือนภัยฤดูฝนปี 2569 ระวังปรากฏการณ์เรนบอมบ์และสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เตือนภัยฤดูฝนปี 2569 ระวังปรากฏการณ์เรนบอมบ์และสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ฤดูฝน 2569เรนบอมบ์กรมอุตุนิยมวิทยา
📆5/6/2026 2:33 PM
📰Thairath_News
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูฝนปี 2569 เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม เตือนระวังฝนตกหนักฉับพลันหรือ Rain Bomb และช่วงฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พร้อมแนะนำชาวกรุงเตรียมรับมือน้ำท่วมขังรอการระบาย

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับปีพุทธศักราช 2569 โดยนายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกอง พยากรณ์อากาศ และรองโฆษก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเริ่มต้นของฤดูฝนในปีนี้ ซึ่งจากการติดตามสถิติทางอากาศและทิศทางลมอย่างใกล้ชิด พบว่าฤดูฝนจะมีความชัดเจนและเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม หรือประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม โดยระบุช่วงวันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ประชาชนจะยังคงพบกับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนสูง มีลักษณะสลับกันไประหว่างวันที่อากาศร้อนจัด แดดแรงจัด และบางวันจะมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของช่วงรอยต่อฤดูกาล แต่สิ่งที่น่ากังวลคือสภาวะฝนทิ้งช่วงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม เนื่องจากแนวร่องมรสุมจะขยับตัวขึ้นไปทางตอนบนของประเทศ ทำให้ความชื้นในอากาศลดน้อยลง ซึ่งสภาวะนี้ในปี 2569 อาจมีความเด่นชัดมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและรูปแบบของหยาดน้ำฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ในส่วนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ขณะนี้โลกกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์ลานีญ่าก้าวเข้าสู่ เอลนีโญ ซึ่งเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าวัฏจักรเหล่านี้เริ่มมีระยะเวลาที่สั้นลงกว่าเดิม จากเดิมที่เคยมีรอบการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ถึง 7 ปี แต่ปัจจุบันกลับเหลือเพียง 2 ถึง 3 ปีเท่านั้น สำหรับในปีนี้คาดว่า เอลนีโญ จะมีผลกระทบทำให้ปริมาณฝนโดยรวมอาจจะน้อยกว่าปกติหรืออยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าปกติ แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นซูเปอร์ เอลนีโญ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาวะอากาศที่นำไปสู่การเกิด เรนบอมบ์ หรือ Rain Bomb ซึ่งหมายถึงฝนที่ตกหนักมากในพื้นที่จำกัดและเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน สภาวะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงในปีนี้เนื่องจากอากาศมีความไม่เสถียรอย่างมาก จากการสลับกันระหว่างความร้อนจัด ความแห้งแล้ง และความชื้นสูง เมื่อความชื้นเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนจะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงกว่าปกติ ซึ่งความเสี่ยงในการเกิด เรนบอมบ์ นี้จะลากยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมและกันยายน ก่อนที่อากาศจะเริ่มอิ่มตัวด้วยความชื้นและกลับเข้าสู่รูปแบบการตกของฝนตามฤดูกาลปกติ โดยปรากฏการณ์นี้มักสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหญ่ที่ไม่มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฝนตกหนัก ในระยะแรกฝนมักจะตกหนักในพื้นที่ตอนบน เช่น ย่านดอนเมือง รังสิต จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี แต่หลังจากวันที่ 14 พฤษภาคมเป็นต้นไป เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นระบบมากขึ้น จะส่งผลให้มวลฝนเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายและค่ำ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในระยะสั้นๆ ตามประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ แม้ว่าคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมขังยาวนานหลายวัน แต่ก็สร้างผลกระทบต่อการจราจรและการเดินทางของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าวเรื่องซูเปอร์ เอลนีโญ แต่ขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากปีนี้ปริมาณฝนน้อยลงหรือใกล้เคียงปกติ ประชาชนและเกษตรกรควรวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมรับมือไปจนถึงปีหน้า ส่วนชาวกรุงเทพมหานครควรเตรียมแผนการเดินทางและรับมือกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่เกิดฝนตกหนักเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงฤดูฝนปี 2569 นี.

ฤดูฝน 2569 เรนบอมบ์ กรมอุตุนิยมวิทยา น้ำท่วมกรุงเทพ เอลนีโญ

 

จากฮอร์มุซถึง EEC: วิกฤตพลังงานโลก กดดันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับงานประเพณีสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก"
จีนต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลาง
สวธ.จัดประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา กระตุ้นเศรษฐกิจ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
สนค. เผยเงินเฟ้อเม.ย. 69 สูงขึ้น 2.89% จากราคาน้ำมันและอาหารปรับตัวสูงขึ้น
