เตือนภัยฝนตกหนักทั่วไทย ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามัน

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่ตอนบน ภาคตะวันตก ภาคอีสานตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมเตือนชาวเรือระวังคลื่นสูงในทะเลอันดามันและอ่าวไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศขั้นรุนแรง โดยระบุว่าในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างหนัก ซึ่งส่งผลให้มี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนที่ได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ซึ่งในปัจจุบันมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้เกิดการนำพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศ รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิด ฝนตกหนัก ต่อเนื่องในหลายจุด สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกสะสมเป็นจำนวนมากอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา หรือบริเวณที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างกะทันหันยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสถานการณ์ทางทะเลนั้น พบว่าคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป มีรายงานว่าคลื่นมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ถึง 3 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจมีความสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับการเดินเรือขนาดเล็ก สำหรับทะเลอันดามันตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป รวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป ทางการจึงมีคำแนะนำอย่างเข้มงวดให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุด และที่สำคัญที่สุดคือขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเด็ดขาด ส่วนเรือเล็กที่ปฏิบัติงานในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้น มีคำแนะนำให้งดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงและคลื่นลมที่แปรปรวนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลได้ง่าย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการ พยากรณ์อากาศ ในระยะถัดไป ในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สาเหตุหลักเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณอ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรง ทำให้เกิดการดึงเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดกลุ่มฝนขนาดใหญ่และตกหนักในหลายพื้นที่ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย และเตรียมแผนการอพยพหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุ
