เตือนภัย! ชายแฝงตัวขโมยเงินต้นกฐินวัดเชียงรายกว่า 5 หมื่นบาท
กล้องวงจรปิดจับภาพชายใส่แจ็คเก็ตดำ แกล้งช่วยเก็บเงินต้นกฐินวัดเวียงมนมงคลพนาราม จ.เชียงราย แล้วแอบลักเงินกว่า 5 หมื่นบาท พร้อมแจ้งความ สภ.เวียงป่าเป้าแล้ว
เหตุการณ์ที่น่าตกใจและเตือนสติศรัทธาประชาชนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ที่ วัดเวียงมนมงคลพนาราม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อมีชายผู้หนึ่งแฝงตัวเข้ามาในงานทอดกฐินประจำปี 2569 และก่อเหตุขโมยเงินบริจาคจาก ต้นกฐิน เป็นจำนวนมาก กล้องวงจรปิด บันทึกภาพชายคนดังกล่าวซึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ อาศัยความไว้วางใจของคณะกรรมการวัดและญาติโยมที่ทำบุญ เพื่อช่วยเหลือในการเก็บเงินที่นำไปปักไว้บนต้นเงินกฐิน ก่อนจะใช้จังหวะที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแอบหยิบบัตรเงินสดใส่ลงในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกง คาดว่ามูลค่าเงินที่ถูกฉวยโอกาสนำไปนั้นสูงไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
พฤติการณ์ขโมยเงินระหว่างพิธีทอดกฐิน
ตามรายงานจากผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ระบุว่า ผู้ก่อเหตุรายดังกล่าวได้เข้ามาร่วมงานบุญตั้งแต่เริ่มต้นพิธีจนกระทั่งพิธีกรรมแล้วเสร็จ ซึ่งการที่เขาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้ศรัทธาได้เป็นเวลานาน ทำให้เขาสร้างภาพลักษณ์ของความคุ้นเคยและความน่าเชื่อถือกับคณะกรรมการวัดและผู้ที่มาร่วมงานบุญจำนวนมาก พฤติการณ์นี้ส่งผลให้ผู้อื่นเกิดความไว้วางใจและมอบหมายหน้าที่ให้เขาช่วยดำเนินการรวบรวมเงินทำบุญที่ผู้คนได้นำมาปักไว้ตามต้นกฐินอย่างมากมายAlso readปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
ระหว่างการ協助เก็บเงินเหล่านั้น ชายผู้ต้องสงสัยได้แสดงพฤติกรรมที่แนบเนียนมาก โดยอาศัยช่วงเวลาที่ความสนใจของผู้อื่นเบี่ยงเบนหรือไม่มีใครสังเกตเห็น เขาได้แอบหยิบเงินจากกองเงินทำบุญใส่เก็บรักษาไว้ในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงของเขาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ จนได้เงินมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมนี้ถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดของทางวัดได้อย่างชัดเจน
การแจ้งความและคำเตือนจากคณะศรัทธา
หลังเกิดเหตุขึ้นมา ทางเพจเฟซบุ๊กของคณะศรัทธาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเวียงมนมงคลพนาราม ได้มีการโพสต์ข้อความออกมาเพื่อแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยระบุชัดเจนว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดคือผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเงินครั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นเพื่อเตือนสติผู้ที่อาจเคยร่วมงานบุญหรือมีโอกาสเข้าไปในพื้นที่วัดเดียวกันไม่ให้ประมาทเลินเล่อ
ในส่วนของทางวัดและคณะกรรมการวัดก็ได้ดำเนินการทางกฎหมายโดยเข้าแจ้งความต่อตำรวจ สภ.เวียงป่าเป้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและติดตามทรัพย์สินคืน ซึ่งการแจ้งความนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคณะกรรมการวัดที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดครั้งนี้
ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลต่อความรู้สึกศรัทธาและสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนที่นิยมทำบุญทอดกฐินเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับความเสียหายทางการเงินที่คาดว่าจะสูงถึง 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้บริจาคตั้งใจนำมาทำบุญเพื่อสาธารณกุศลและสร้างกุศลผลบุญ เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆ สำหรับครอบครัวทั่วไป และการถูกปล้นทรัพย์ในจังหวะที่ผู้คนกำลังมุ่งเน้นการทำบุญเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
ทางผู้สื่อข่าวรายงานเสริมว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ทางศาสนา แม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ แต่การป้องกันตัวบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีที่ยอมปรับตัวให้กลมกลืนกับผู้คนนั้น ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดในการเฝ้าระวัง
บทสรุปและข้อควรระวังสำหรับงานบุญ
กรณีนี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับวัดและหน่วยงานศาสนาต่างๆ ในการทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินในงานบุญ โดยเฉพาะการจัดพื้นที่เก็บเงินต้นกฐิน ซึ่งควรมีเจ้าหน้าที่จากทางวัดหรือคณะกรรมการที่ไว้ใจได้ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา และไม่ควรมอบหมายให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาใหม่หรือเพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกรับผิดชอบเงินทองโดยตรง
นอกจากนี้ คำเตือนจากเพจคณะศรัทธานี้ยังถือเป็นเกร็ดความรู้ที่สำคัญสำหรับญาติโยมที่เดินทางไปทำบุญยังต่างจังหวัด ควรเฝ้าระวังทรัพย์สินของตนเองและสังเกตการณ์รอบข้างอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะอยู่ในบรรยากาศของวัดที่ดูสงบสุข ก็ควรระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาเพื่อฉวยโอกาสจากน้ำใจและความศรัทธาของผู้คน
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