เตือนภัยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พายุลูกใหม่ถล่มภาคใต้ คลื่นสูง 3 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงและคลื่นในทะเลมี高度 3 เมตร
สถานการณ์อุตุนิยมวิทยาปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ หย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงบริเวณ อ่าวไทยตอนล่าง ที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง โดยได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลโดยตรงให้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงอย่างชัดเจน
กลไกมรสุมและระบบอากาศที่ส่งผลต่อภาคใต้
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนสถานการณ์อากาศในขณะนี้ โดยจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นหลัก ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในเวลานี้ ทำให้เกิดกระแสลมที่พัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกำลังค่อนข้างแรง ซึ่งเป็นการผสมผสานของระบบอากาศสองฝั่งที่สร้างสภาพอากาศแปรปรวนAlso readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ทำให้สภาพลมฟ้าอากาศในระยะต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงพอที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
นอกจากปัจจัยเรื่องความกดอากาศและมรสุมแล้ว คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง อ่าวไทย และภาคใต้ ในขณะที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ปริมาณฝนและพายุในบริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานะอากาศรายภูมิภาคและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
สำหรับสภาพอากาศทั่วประเทศไทยในช่วงนี้จะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในบางพื้นที่ แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 25 ถึง 28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่าน
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือและยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 13 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 28 ถึง 34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 4 ถึง 13 องศาเซลเซียส โดยมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาค
ในส่วนของภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7 ถึง 15 องศาเซลเซียส โดยมีลมตะวันออกความเร็ว 10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและความปลอดภัยทางทะเล
ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดต่อภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ทำให้การเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับพื้นที่ฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
การคาดการณ์สภาพอากาศโดยละเอียดสำหรับจังหวัดต่างๆ ระบุว่าตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีลมตะวันออกความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
สำหรับพื้นที่อื่นๆ เช่น ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 35 องศาเซลเซียส
ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงมากและอาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางน้ำในบริเวณดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
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