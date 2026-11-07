เตือน 5 โรคอันตรายกลางดึก นพ.เจษฎ์ เผยสัญญาณอันตรายต้องโทร 1669
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เตือน 5 โรคอันตรายที่เกิดตอนกลางคืน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ใจสั่น ผิดจังหวะ และน้ำตาลต่ำ พร้อมแนะนำวิธีรับมือและสัญญาณที่ต้องโทร 1669
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับ 5 โรคอันตรายที่มักกำเริบในช่วงกลางคืน พร้อมระบุรายละเอียดของอาการผิดปกติและสัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงจนอาจหลับแล้วไม่ตื่น ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้จำเป็นต้องรีบติดต่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที
สัญญาณหัวใจขาดเลือดและเต้นผิดจังหวะ
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวในชื่อ "หมอเจด" ว่า ในช่วงเวลาใกล้รุ่งหรือกลางคืนเป็นช่วงที่ร่างกายควรได้รับการพักผ่อน แต่กลับเป็นเวลาที่โรคอันตรายหลายชนิดแสดงอาการอย่างรุนแรง อาการที่พบบ่อยคือภาวะแน่นหน้าอกขณะนอนหลับร่วมกับเหงื่อแตก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันAlso readเด็ก 10 ขวบโทรป่วนแจกควาย-ท้าทาย จนท.ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ขอนแก่น
สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนั้น เกิดจากการที่คราบไขมันในหลอดเลือดหัวใจเกิดการแตกตัวและมีลิ่มเลือดไปอุดตันทางเดินเลือด ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงเพียงพอ อาการสำคัญที่สังเกตได้คือนอนหลับอยู่ดีๆ ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับกดไว้ หรืออาจมีอาการปวดร้าวไปบริเวณแขน หลัง หรือกะบังลม ร่วมกับมีอาการเหงื่อแตก คลื่นไส้ และหายใจไม่เต็มปอด
แพทย์หญิงเตือนว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว ในบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่รู้สึกเจ็บหน้าอกชัดเจน แต่กลับมีอาการเหนื่อย หอบ หรือเหงื่อออกมากแทน ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืน ไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงโรคกรดไหลย้อนแล้วนอนพักต่อ แต่ควรโทรติดต่อสายด่วน 1669 ทันที และห้ามขับรถไปโรงพยาบาลเองโดยเด็ดขาด
นอกจากอาการแน่นหน้าอกแล้ว อีกหนึ่งอาการอันตรายที่พบบ่อยคือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง โดยเฉพาะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ originate จากห้องล่างของหัวใจ ซึ่งอาจส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆ ไม่เพียงพอ จนนำไปสู่อาการหมดสติหรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้
อาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอันตรายที่ควรเฝ้าระวังคือ อาการใจสั่นอย่างรุนแรงจนสะดุ้งตื่น ร่วมน้ำวูบ หน้ามืด เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือมีอาการเป็นลมวูบลงทันที หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นตอนกลางคืน ไม่ควรรอให้หายเองแต่ต้องได้รับการตรวจรักษา หากอาการใจสั่นเป็นๆ หายๆ ควรเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และในบางรายอาจจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกหัวใจเพื่อบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจหาสาเหตุที่แน่ชัด
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับและน้ำตาลในเลือดต่ำ
อีกสองภาวะสำคัญที่มักเกิดในช่วงกลางคืนคือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ (OSA) และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งพบมากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับมักจะมีอาการกรนดังมากในช่วงแรก แต่จู่ๆ เสียงกรนก็จะเงียบหายไปพักหนึ่ง แล้วกลับมาหายใจเฮือกอย่างรุนแรงอีกครั้ง เป็นสัญญาณเตือนว่าทางเดินหายใจมีการอุดกั้นซ้ำๆ ส่งผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงเป็นช่วงๆ และหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นจนความดันโลหิตอาจสูงขึ้นระหว่างที่นอนหลับ
หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกิน มีอาการกรนดัง มีอาการง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงเวลากลางวัน หรือมีอาการตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวบ่อยๆ แพทย์แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจการนอนหลับ และในบางกรณีจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP เพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจระหว่างนอนหลับ
ส่วนภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดยาอินซูลินหรือใช้ยาบางชนิดที่อาจทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้ ผู้ป่วยมักมีอาการเหงื่อออกมากตัวชุ่มเหงื่อ ฝันร้าย สับสน หรือตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียและสับสนผิดจากปกติ หากปล่อยไว้เฉยๆ อาจรุนแรงถึงขั้นชักหรือหมดสติได้
หากสามารถตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดีและกลืนอาหารได้เอง ควรบริโภคน้ำตาลออกฤทธิ์เร็วประมาณ 15 กรัม แล้วตรวจระดับน้ำตาลซ้ำหลังผ่านไป 15 นาที หากยังต่ำกว่าเกณฑ์ให้ทำซ้ำตามหลัก 15-15 แต่หากผู้ป่วยหมดสติหรือกลืนไม่ได้ ห้ามป้อนน้ำหวานเด็ดขาด เพราะอาจทำให้สำลักและอุดกั้นทางเดินหายใจ ให้โทร 1669 และใช้กลูคากอนฉุกลิชนัดหากมีและผู้ที่ดูแลรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง
บทสรุปและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ได้เน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการให้ประชาชนนอนด้วยความกลัว แต่ต้องการให้รู้จัก 5 ภาวะสำคัญที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนและไม่ควรละเลยผ่านเลยไป เพราะบางสถานการณ์อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สำหรับผู้ที่มีอาการน้ำตาลตกกลางคืนบ่อยครั้ง ควรทบทวนการใช้ยากับแพทย์และอาจพิจารณาใช้อุปกรณ์ Continuous Glucose Monitoring (CGM) ที่มีการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำตาลลดลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากการเฝ้าระวังอาการเหล่านี้แล้ว การดูแลสุขภาพก่อนนอนถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าว การรับประทานอาหารเย็นในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ออกกำลังกายหนักมากเกินไปในช่วงเย็นหากไม่ได้ปรับยาลดน้ำตาลใหม่ และการสังเกตอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิด จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาได้
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