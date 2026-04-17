เตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน อุณหภูมิทะลุ 43°C เสี่ยงลมแรง ลูกเห็บตก ฟ้าผ่า 17-20 เม.ย.

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนระลอกใหม่ โดยคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่าบางแห่ง ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2567 พร้อมอุณหภูมิสูงสุดที่อาจสูงถึง 43 องศาเซลเซียส แนะประชาชนระวังอันตราย เกษตรกรเตรียมรับมือผลผลิต และดูแลสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฉบับที่ 7 เรื่อง พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบน โดยคาดการณ์ว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และ ลูกเห็บ ตกบางแห่ง รวมถึงอาจเกิด ฟ้าผ่า ในบางพื้นที่ โดย อุณหภูมิสูง สุดอาจพุ่งสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-20 เมษายน 2567 โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน จากนั้นจะขยายวงไปยังภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือตามลำดับ
สาเหตุของพายุฤดูร้อนครั้งนี้เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด เกิดการปะทะกันของมวลอากาศ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณา เพื่อป้องกันอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกร ควรเร่งเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับสภาพอากาศรายภูมิภาคใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะประสบกับอากาศร้อนจัด โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 39-43 องศาเซลเซียส ควบคู่ไปกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางแห่ง โดยในภาคเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 38-43 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ในภาคกลางตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางตอนล่าง มีอากาศร้อนโดยทั่วไป อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งมากถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ ซึ่งเป็นอัตราการเกิดที่สูงที่สุดในบรรดาภูมิภาคที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง อาจมีคลื่นสูงกว่า 1 เมตร ส่วนภาคใต้โดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังคงน่าเป็นห่วงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน เนื่องจากความร้อนจัดและการระบายอากาศที่จำกัด อาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองสะสมเกินมาตรฐาน ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง และสวมหน้ากากอนามัย N95 เมื่อต้องออกนอกอาคาร เพื่อสุขอนามัยที่ด
พายุฤดูร้อน อากาศร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ ฟ้าผ่า สภาพอากาศ เตือนภัย
