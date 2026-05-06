เตือนภัยอากาศร้อนจัดและพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงทั่วไทย 7-9 พฤษภาคม 2569

กรมอุตุฯ เตือนระวังอากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง โดยเฉพาะวันที่ 8-9 พ.ค. 69 นี้
ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยในช่วงระยะเวลานี้สภาพอากาศทั่วไปมีลักษณะร้อนจัดและมีความแปรปรวนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการก่อตัวของพายุ ฝนฟ้าคะนอง ที่ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ในหลายจังหวัด ซึ่งจะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงและอาจมี ลูกเห็บ ตกในบางพื้นที่ โดยช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักในหลายจุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง หากพิจารณารายละเอียดในแต่ละพื้นที่ พบว่าในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยมีอุณหภูมิสูงสุดพุ่งสูงถึง 39 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 20 ถึง 27 องศาเซลเซียส ลมหลักที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่มีความเร็วประมาณ 5 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ความร้อนที่สะสมในชั้นบรรยากาศจะกระตุ้นให้เกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม ซึ่งอาจมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางจุด ขอให้เกษตรกรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและโรงเรือนสัตว์เลี้ยงที่อาจไม่แข็งแรงพอจะต้านทานแรงลมและลูกเห็บที่อาจตกลงมาได้ สำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อนจัดเช่นเดียวกัน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้วยความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดในบางพื้นที่อาจแตะระดับ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม จะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเขตเมืองที่มีระบบระบายน้ำจำกัด ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำฉับพลันและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและกิ่งไม้หักโค่น ในส่วนของภาคใต้และสภาพท้องทะเล มีรายงานว่าจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 40 ถึง 60 โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม จะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ลมตะวันออกพัดปกคลุมด้วยความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่อันตรายสำหรับเรือขนาดเล็ก ดังนั้น ชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางน้ำควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ประชาชนควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศร้อนจัดเช่นนี้ โดยควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและโรคลมแดด หรือ Heatstroke หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจัด หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและใช้เครื่องป้องกันแสงแดด เช่น ร่มหรือหมวก และสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจ ควรระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันในช่วงที่มีฝนตกหลังจากอากาศร้อนจัด ซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันและเจ็บป่วยได้ง่าย สรุปภาพรวมของสถานการณ์อากาศในครั้งนี้ คือการเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนจัดควบคู่ไปกับพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงในบางช่วงเวลา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤษภาคมนี้ และเตรียมความพร้อมของที่พักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อรับมือกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวล
