เตือนฝนฟ้าคะนองและคลื่นสูงในทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ฝนฟ้าคะนองและคลื่นสูงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 13 - 15 มิ.ย. 69 และในช่วงวันที่ 10 - 12 มิ.ย. 69 ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
สำหรับชาวเรือบริเวณ ทะเลอันดามัน และ อ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 13 - 15 มิ.
ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม.
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 13 - 15 มิ. ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม. /ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 10 - 11 มิ.
ย. 69 อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 10 - 12 มิ. ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซีย
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง ทะเลอันดามัน อ่าวไทย สภาพอากาศ
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