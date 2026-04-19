เตือนภัย "โรคไข้ดิน" ภัยร้ายจากดินและน้ำ ล่าสุดผู้ป่วย 732 ราย เสียชีวิต 23 ราย

กรมควบคุมโรคประกาศเตือนภัย "โรคไข้ดิน" หรือ "โรคเมลิออยด์" (Melioidosis) ภัยร้ายที่มาพร้อมกับดินและน้ำ ระบุพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 732 ราย เสียชีวิต 23 ราย เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงควรระวังเป็นพิเศษ พร้อมแจงอาการ วิธีป้องกัน และแนวทางการรักษา
สถานการณ์ โรคไข้ดิน หรือ โรคเมลิออยด์ ( Melioidosis ) กำลังเป็นที่น่ากังวล หลังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 16 เมษายน 2569 พบผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศแล้วถึง 732 ราย และน่าเศร้าที่มีผู้เสียชีวิตถึง 23 ราย การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ “นินจา” วสันต์พรรษ เพ็งสมยา ช่างภาพสายประกวดชื่อดังที่จากไปเพราะโรคนี้ ยิ่งสร้างความตื่นตัวและความกังวลให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก
โรคไข้ดิน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “โรคไข้ดิน” นั้น แท้จริงแล้วคือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ โดยเฉพาะในดินและแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเกษตรกรรมสูง แบคทีเรียชนิดนี้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงมาก ทำให้สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลานาน และเป็นโรคระบาดที่พบได้บ่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย
กรมควบคุมโรคได้ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อของโรคนี้ ซึ่งมนุษย์สามารถรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ถึง 3 ทางหลักด้วยกัน ประการแรกคือ การสัมผัสทางผิวหนัง โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล หรือแม้กระทั่งผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานาน ประการที่สองคือ การดื่มกิน โดยการบริโภคน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปโดยไม่รู้ตัว และประการสุดท้ายคือ การสูดดม โดยเฉพาะในช่วงหลังฝนตกใหม่ๆ ที่อาจมีฝุ่นละอองในอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียนี้
อาการของโรคไข้ดินมักถูกเรียกว่า “นักพรางตัว” เนื่องจากมีอาการที่คล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัณโรค หรือปอดอักเสบ ซึ่งทำให้การวินิจฉัยในช่วงแรกอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ อาการของโรคสามารถแบ่งออกเป็นระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ในกรณีของการติดเชื้อที่ปอด ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ และเจ็บหน้าอก ซึ่งคล้ายกับภาวะปอดอักเสบ หากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างรวดเร็ว มีอาการช็อก และความดันโลหิตตก ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายอย่างยิ่งและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก ส่วนกรณีของการติดเชื้อเฉพาะที่ อาจเกิดฝี หนองตามผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองโต หรือฝีในตับและม้าม การรู้จักสังเกตอาการเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที
สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้น แม้ว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถติดเชื้อได้ แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับดินและน้ำเป็นประจำโดยไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ก็จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
แม้ว่าโรคไข้ดินจะเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่การรักษานั้นต้องใช้ระยะเวลานานถึงประมาณ 3-6 เดือน และจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว หากเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อัตราการเสียชีวิตอาจสูงถึงร้อยละ 40-50 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมาก วิธีป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อโดยตรง หากจำเป็นต้องลุยน้ำหรือโคลน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เท้าเปล่า และสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันเสมอ หากมีบาดแผลที่ผิวหนัง ควรรีบทำความสะอาดทันที และหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหรือน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท การดื่มน้ำที่สะอาด หรือน้ำต้มสุกเป็นประจำก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการป้องกัน
การสังเกตอาการตัวเองก็สำคัญ หากมีไข้สูงติดต่อกันเกิน 2-3 วัน โดยเฉพาะหลังจากที่มีประวัติสัมผัสดินหรือน้ำ ควรเร่งรีบไปพบแพทย์ทันที และควรแจ้งประวัติการสัมผัสดินหรือน้ำให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด โรคไข้ดินไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นภัยใกล้ตัวที่เราอาจมองข้าม การประกาศเตือนของรัฐบาลย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงอันตราย และให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเกษตรกรและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรง และการรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภัยร้ายจากโรคไข้ดินนี้ได้
