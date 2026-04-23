เตือนภัย! พายุฤดูร้อนถล่มเหนือ-อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ประชาชนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพ
สถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้มีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน อันเนื่องมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยระบุว่าในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี พายุฤดูร้อน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะของพายุจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าในบางจุดอีกด้วย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มจากบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และคาดว่าจะแผ่ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (23 เม.
ย. 69) ในขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประชาชนในบริเวณดังกล่าวควรระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง การอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากลมพายุและสิ่งของที่อาจตกลงมาได้ นอกจากนี้ ยังควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลทางการเกษตร และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ด้วย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ชาวเรือจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ซึ่งมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนในภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมีมากกว่าความสามารถในการระบายอากาศ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองเมื่อต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ พร้อมกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ
พายุฤดูร้อน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝุ่น PM2.5 กรมอุตุนิยมวิทยา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
