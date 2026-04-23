เตือนภัย! พายุฤดูร้อนถล่มเหนือ-อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

เตือนภัย! พายุฤดูร้อนถล่มเหนือ-อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน
📆4/23/2026 12:29 AM
📰ThaiPBS
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ประชาชนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพ

สถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้มีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน อันเนื่องมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยระบุว่าในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี พายุฤดูร้อน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะของพายุจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าในบางจุดอีกด้วย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มจากบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และคาดว่าจะแผ่ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (23 เม.

ย. 69) ในขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประชาชนในบริเวณดังกล่าวควรระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง การอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากลมพายุและสิ่งของที่อาจตกลงมาได้ นอกจากนี้ ยังควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลทางการเกษตร และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ด้วย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ชาวเรือจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ซึ่งมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนในภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมีมากกว่าความสามารถในการระบายอากาศ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองเมื่อต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ พร้อมกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“วราวุธ”ดันมอก.40 สินค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายปชช.“วราวุธ”ดันมอก.40 สินค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายปชช.'วราวุธ' ดันมอก.40 สินค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมคุมเข้มโรงงานรับมือหน้าร้อน – จ่อเพิ่มเงินช่วยอ้อยสด แก้ฝุ่น PM2.5
Read more »

นายกฯ สั่งเร่งยกเลิก MOU 44 พร้อมกำชับ ครม. ลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนและคุมเข้มปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนนายกฯ สั่งเร่งยกเลิก MOU 44 พร้อมกำชับ ครม. ลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนและคุมเข้มปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนนายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้ายกเลิก MOU 44 และกำชับรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชนเชิงรุก พร้อมเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยกลไกอาเซียนและมาตรการคุมเข้มนำเข้าสินค้าเกษตรจากการเผา
Read more »

“ไชยชนก”ปั้น “One Map” แก้ PM2.5-ภัยพิบัติชาติ รายงานทุก 2 ชั่วโมง“ไชยชนก”ปั้น “One Map” แก้ PM2.5-ภัยพิบัติชาติ รายงานทุก 2 ชั่วโมง“ไชยชนก” สั่งบูรณาการข้อมูล BDI - ดาวเทียมอุตุฯ สร้าง One Map แก้ปัญหาภัยพิบัติชาติ- PM2.5 หวังอัพเดทข้อมูลเร็วขึ้นจากทุก 1 วันเป็นทุก 2 ชั่วโมง
Read more »

อุทยานแห่งชาติเอราวัณปิดชั่วคราว เหตุไฟป่าและฝุ่น PM2.5อุทยานแห่งชาติเอราวัณปิดชั่วคราว เหตุไฟป่าและฝุ่น PM2.5อุทยานแห่งชาติเอราวัณประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าและค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
Read more »

เชียงใหม่ติดท็อป 3 เมืองมลพิษโลก 22/04/69 วิกฤตฝุ่น PM2.5เชียงใหม่ติดท็อป 3 เมืองมลพิษโลก 22/04/69 วิกฤตฝุ่น PM2.5เชียงใหม่ติดท็อป 3 เมืองมลพิษโลก 22/04/69 วิกฤตฝุ่น PM2.5
Read more »

สู่ทศวรรษที่ 3 สู้วิกฤติฝุ่นไฟ ถึงเวลายกระดับสู่ชุดความคิดใหม่สู่ทศวรรษที่ 3 สู้วิกฤติฝุ่นไฟ ถึงเวลายกระดับสู่ชุดความคิดใหม่ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไทยมีมานาน 20 ปีแล้ว แต่ยังประสิทธิภาพการแก้ไข ขาดเอกภาพ การทำงานไม่สอดคล้องกัน จึงควรยกระดับการแก้ปัญหาด้วย ชุดความคิดใหม่เชิงโครงสร้าง 5 ด้าน
Read more »



