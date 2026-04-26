เตือนภัยสภาพอากาศ! พายุฤดูร้อนจ่อคิวถล่มไทย 28 เม.ย. – 1 พ.ค. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569 โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า เริ่มจากภาคอีสานก่อนลามสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งแจ้งเตือนเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
สถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้มีความผันผวนและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ซึ่งกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักในบางพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 28 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนระลอกใหม่ที่มาพร้อมกับลักษณะอากาศที่รุนแรง เช่น ลูกเห็บตก ฟ้าผ่า และลมกระโชกแรง จากการวิเคราะห์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าสาเหตุหลักของสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้มาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดการก่อตัวของเมฆฝนและเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก นอกจากนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อน ซึ่งยิ่งทำให้สภาพอากาศมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่รุนแรง และดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สำหรับในช่วงวันที่ 28 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2569 คาดว่าพายุฤดูร้อนระลอกใหม่จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกก่อน จากนั้นจะแผ่ขยายผลกระทบไปยังภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะยิ่งทำให้สภาพอากาศมีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อนจัด กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าในวันนี้ (26 เมษายน 2569) ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ
พายุฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ ฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ
