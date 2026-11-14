เตือนภัยมรสุมกำลังแรง 18-20 พ.ย. 69 ฝนตกหนักคลื่นสูงใต้ทะเล
กรมอุตุฯ เตือนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง 18-20 พ.ย. 69 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ คลื่นสูง 2 เมตร เรือเล็กงดเดินเรือ
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ซึ่งมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 โดยคาดว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของ ภาคใต้ และคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้นอย่างชัดเจน
รายละเอียดสภาพอากาศและมรสุมที่กำลังแรงขึ้น
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในครั้งนี้ เกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมพื้นที่อ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ซึ่งมีกำลังอ่อนลงในขณะนี้ แต่จะทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อระดับความสูงของคลื่นและปริมาณฝนในพื้นที่รับผิดชอบAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
สำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในปัจจุบันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางทางทะเลเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
ในช่วงวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงสุด ส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้มีความไม่แน่นอนสูงและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่เสี่ยง
อุณหภูมิและลมในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้มีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ความรู้สึกถึงอากาศเย็นลดลงเล็กน้อยในช่วงกลางวัน
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27 ถึง 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 10 ถึง 15 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในส่วนของภาคกลางและตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 28 ถึง 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 ถึง 16 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อภาคใต้และคำแนะนำด้านความปลอดภัย
เนื่องจากมรสุมที่กำลังแรงขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นทะเล
ส่วนพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกมีความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่คลื่นลมแรงที่สุด ขอให้เรือขนาดเล็กควรงดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนกลางและบางส่วนของภาคตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
การเตรียมตัวและมาตรการป้องกันล่วงหน้า
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว การเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์กันฝนและแผนฉุกเฉินเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเขา
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้ง และยึดมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นในช่วงวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรง
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