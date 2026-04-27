เตือนภัยพายุฤดูร้อน! กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 1 ระวัง 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 69

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2569 คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อน ก่อนจะแผ่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่ 1 เกี่ยวกับสถานการณ์ พายุฤดูร้อน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2569 โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ สภาพอากาศ ที่แปรปรวนและอาจเป็นอันตรายได้ พายุฤดูร้อน ครั้งนี้คาดว่าจะนำมาซึ่งปรากฏการณ์ทาง สภาพอากาศ ที่รุนแรงหลายประการ ได้แก่ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ช่วงแรกของ พายุฤดูร้อน จะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบริเวณเหล่านี้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรระมัดระวังอันตรายจากลมพายุที่อาจทำให้ต้นไม้ล้ม สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย หรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังควรระวังอันตรายจากฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง หรือใกล้กับวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าในช่วงที่มีฝนตกหนักและมีฟ้าผ่า ส่วนในระยะถัดไป ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็จะได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน เช่นกัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศ อย่างรวดเร็วและรุนแรง กรมอุตุนิยมวิทยา ขอแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจาก พายุฤดูร้อน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงการเดินทางในช่วงที่มีพายุ ฝนฟ้าคะนอง รุนแรง สำหรับเกษตรกร ควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ สภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย เนื่องจาก สภาพอากาศ ที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทางเว็บไซต์ http://www.
tmd.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนได้อย่างทันท่วงที กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 28 เมษายน พ. ศ. 2569 เวลา 05.00 น
'ศุภจี' รับ 11 ข้อเสนอสมาคมชาวนาฯ ดูแลข้าวไทยทั้งระบบ สร้างเสถียรภาพรายได้'ศุภจี' รับ 11 ข้อเสนอสมาคมชาวนาฯ ดูแลข้าวไทยทั้งระบบ สร้างเสถียรภาพรายได้เกษตรกร ตั้งเป้าส่งออกปี 69 มากกว่า 7 ล้านตัน พร้อมผลักดัน 'ข้าวประณีต' ยกระดับราคาในตลาดโลก
Read more »
เอกนิติ สั่ง กรมบัญชีกลาง เร่งหางบคนละครึ่งพลัส ลุ้นโอนงบ69 หลัง 30 เม.ย.เอกนิติ สั่งการกรมบัญชีกลาง-สำนักงบฯ เร่งหาเงินคนละครึ่งพลัส ชี้ใช้พ.ร.บ.โอนงบปี 69 หลัง 30 เม.ย.นี้ ดึงงบที่ไม่ผูกพันสัญญามาเยียวยาประชาชน
Read more »
TIPAK รุกปี 69 ชูนวัตกรรม High Value ทุ่มระบบออโตเมชัน ขยายกำลังผลิตTIPAK กางแผนปี 69 ชูวิสัยทัศน์ “Solutions Unfold” พัฒนานวัตกรรม High Value เน้นรักษ์โลก ทุ่มติดตั้งระบบอัตโนมัติเพิ่มกำลังผลิตแผ่นลูกฟูก 1.5 แสนตันต่อปี รองรับตลาดอีคอมเมิร์ซ
Read more »
ธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ทะลุ 5 หมื่นล. กดNPL เหลือ 0.31% ลุยดิจิทัล-พยุงอสังหาฯธอส.โชว์ผลงานไตรมาส1/69 ปล่อยสินเชื่อใหม่5หมื่นล้าน ดันอสังหาฯฟื้น กดNPLเหลือ5.46% ลุยดิจิทัล-Data-AI พร้อมอัดมาตรการช่วยลูกค้าและสินเชื่อพลังงานเริ่ม1%
Read more »
USDA ไฟเขียว! มังคุดไทยล็อตแรกปี 69 คาดถึงมือผู้บริโภคชาวสหรัฐ ปลายเม.ย.นี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งข่าวดี USDA ไฟเขียว! มังคุดไทยล็อตแรกปี 69 คาดถึงมือผู้บริโภคชาวสหรัฐ ปลายเมษายนนี้
Read more »
GULF Sparks Smiles ปี 6 ส่งทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 6-7 พ.ค. นี้'GULF Sparks Smiles' ปี 6 เคลื่อนหน่วยทันตกรรมฟรีสู่ภูมิภาค ชวนชุมชน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มาสร้างรอยยิ้มสดใส วันที่ 6 – 7 พ.ค. 69
Read more »