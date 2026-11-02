เตือนภัย BTCPay Server โดนแฮก ขอให้ผู้ใช้งานระงับบริการทันที
ทีมพัฒนา BTCPay Server แจ้งเตือนผู้ใช้งานให้หยุดระบบทันที หลังพบช่องโหว่รุนแรงทำให้เงินสูญหายจากการโจมตี Hot Wallet โดยยังไม่ประกาศเวอร์ชันแก้ไข
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ BTCPay Server ได้ประกาศผ่านบัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ให้คำแนะนำเร่งด่วนไปยังผู้ใช้งานทั่วโลก โดยเรียกร้องให้ผู้ที่ยังคงใช้งานระบบอยู่ ให้ทำการหยุดการทำงานของระบบทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม จากกรณีพบการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลให้ทรัพย์สินดิจิทัลสูญหาย
เหตุการณ์ Bitcoin Cash Flow
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอยู่ที่ระบบ Hot Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินประเภทที่เก็บ Private Key ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง การออกแบบระบบเช่นนี้ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถลงนามธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ เช่น การคืนเงินให้ลูกค้าได้อัตโนมัติ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องโหว่ให้แฮกเกอร์อาจเข้าถึงกลไกการอนุมัติธุรกรรมและถอนเงินออกไปได้หากเจาะระบบได้สำเร็จAlso readราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงจากความหวังยุติความขัดแย้งตะวันออกกลางและการเจรจาอิหร่าน-กาตาร์
ข้อจำกัดของ Open Source
ปัญหาเพิ่มเติมเกิดขึ้นเนื่องจาก BTCPay Server เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source ที่อนุญาตให้ร้านค้าและผู้ประกอบการติดตั้งระบบรับชำระ Bitcoin บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางรับชำระเงิน ทำให้ผู้ใช้งานแต่ละรายต้องดูแลความปลอดภัยและอัปเดตระบบด้วยตัวเอง ทีมพัฒนาระบุว่าโครงสร้างดังกล่าวทำให้พวกเขาไม่สามารถสั่งปิดหรือส่งอัปเดตแก้ไขไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกแห่งได้พร้อมกัน การระงับระบบจึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แต่ละราย
การอัปเดตซอฟต์แวร์
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ซอฟต์แวร์เคยเผชิญกับการโจมตีจากช่องโหว่ในเวอร์ชันก่อน 2.4.2 ซึ่งเปิดทางให้ผู้ไม่หวังดีขโมยข้อมูลยืนยันตัวตนของ LND หรือ Daemon ซอฟต์แวร์ที่ใช้รัน Lightning Node ส่งผลให้เงินทุนใน Lightning Node ที่เชื่อมต่อกับ BTCPay Server ถูกขโมยออกไป อย่างไรก็ตาม ทีมพัฒนาชี้แจงในตอนนั้นว่าช่องโหว่นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงิน Bitcoin แบบ On-chain รวมถึง Hot Wallet ที่สร้างขึ้นภายใน BTCPay Server
การตรวจสอบและติดตามผล
แม้ทีมพัฒนาจะเพิ่งปล่อยเวอร์ชันฉุกเฉิน 2.4.7 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อแก้ไขช่องโหว่ระดับรุนแรง 1 รายการและระดับปานกลางหลายรายการ แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการอัปเดตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เงินรั่วไหลล่าสุด ทีมพัฒนายังไม่เปิดเผยตัวเลขจำนวนเงินที่สูญหายจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบหรือสาเหตุที่แท้จริงของช่องโหว่ครั้งนี้ ทำให้ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน
กรณีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เงินที่สูญหายมาจาก Hot Wallet โดยตรง ซึ่งขัดแย้งกับคำแถลงของทีมพัฒนาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ระบุว่ากระเป๋าเงินประเภทนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ก่อนหน้า ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นประเด็นที่ประชาคมคริปโทเคอเรนซีจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบกระเป๋าเงินแบบ Hot Wallet ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
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