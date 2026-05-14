เตือนภัยด่วน! มรสุมกำลังแรงถล่มไทย 14-20 พฤษภาคมนี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นยักษ์สูงกว่า 3 เมตรในทะเลอันดามัน

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเตรียมรับมือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงในช่วงวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภาค เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมสั่งเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นลมแรงจัด
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศคำเตือนภัยสภาพอากาศฉบับสำคัญ เพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันที่ 14 ถึง 20 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในครั้งนี้จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการเกิด ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่น เหตุการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และปัญหาน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมน้ำ และพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม การแจ้งเตือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนการรับมือและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนที่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศสูงเป็นพิเศษ หากพิจารณาในรายละเอียดรายภูมิภาค ในช่วงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 14-15 พฤษภาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุม ทำให้เกิด ฝนตกหนัก ในบางแห่ง ขณะที่ภาคใต้จะเผชิญกับฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากมรสุมที่ทวีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมในปริมาณมาก ต่อมาในช่วงวันที่ 16-20 พฤษภาคม สถานการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองและ น้ำท่วมฉับพลัน ในเขตชนบท สำหรับภาคใต้จะมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นจุดที่มรสุมพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรุนแรงที่สุด ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ในบางช่วงเวลา และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียส ในส่วนของสถานการณ์ทางทะเล ซึ่งถือเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและมีความเสี่ยงสูงสุด โดยเฉพาะในบริเวณ ทะเลอันดามัน ตอนบน ในช่วงวันที่ 16-20 พฤษภาคม คลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าคลื่นจะมีความสูงเฉลี่ย 2-3 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจมีความสูงพุ่งทะยานมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับการเดินเรือทุกประเภท กรมอุตุนิยมวิทยา จึงมีคำแนะนำอย่างเคร่งครัดให้เรือเล็กในบริเวณ ทะเลอันดามัน ตอนบนงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น สำหรับอ่าวไทยตอนบน แม้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็ยังมีความเสี่ยง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอาจสูงกว่า 2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ดังนั้น ชาวเรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางน้ำ และชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงการนำเรือออกในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้ง นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงพื้นที่ภูเขาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากพบสัญญาณเตือนของน้ำป่าไหลหลาก การติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงมรสุมกำลังแรงมีความผันผวนสูงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินตลอดช่วงวันที่ 14-20 พฤษภาคมนี.
