เตือนภัยสภาพอากาศ! ฝนระลอกใหม่พัดถล่มไทย 28-30 เม.ย. 69

เตือนภัยสภาพอากาศ! ฝนระลอกใหม่พัดถล่มไทย 28-30 เม.ย. 69
กรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนฝนตก
📆4/25/2026 2:22 PM
📰ktnewsonline
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระลอกใหม่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2569 เตรียมรับมือลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง และลูกเห็บตกใน 54 จังหวัด

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนระลอกใหม่แผ่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 เมษายน 2569 ส่งผลให้พื้นที่ตอนบนของประเทศเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง ได้แก่ ลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง และอาจมี ลูกเห็บ ตกในบางพื้นที่ ประกาศฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับ พายุฤดูร้อน ระบุว่า 54 จังหวัดทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากฟ้าผ่าได้ด้วย สาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรง เป็นระยะๆ เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมพื้นที่ ประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบควรระมัดระวังอันตรายจาก พายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จากการพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก จะมี พายุฤดูร้อน เกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ ตก และ ฝนตก หนักในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าได้อีกด้วย สภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในประเทศไทยตอนบน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของ กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง รายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคพบว่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-40 ของพื้นที่ โดยมี ลมกระโชกแรง และ ลูกเห็บ ตกบางแห่ง รวมถึง ฝนตก หนักในบางจังหวัด เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และนครราชสีมา ภาคกลางและภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-40 ของพื้นที่เช่นกัน โดยมี ลมกระโชกแรง และ ลูกเห็บ ตกบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่เท่านั้น อุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละภูมิภาคอยู่ที่ 22-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส ลมส่วนใหญ่พัดด้วยความเร็ว 5-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมต.

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนระลอกใหม่แผ่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 เมษายน 2569 ส่งผลให้พื้นที่ตอนบนของประเทศเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง ได้แก่ ลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ประกาศฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนระบุว่า 54 จังหวัดทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากฟ้าผ่าได้ด้วย สาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นระยะๆ เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมพื้นที่ ประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบควรระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จากการพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าได้อีกด้วย สภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในประเทศไทยตอนบน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง รายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคพบว่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-40 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฝนตกหนักในบางจังหวัด เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และนครราชสีมา ภาคกลางและภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-40 ของพื้นที่เช่นกัน โดยมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่เท่านั้น อุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละภูมิภาคอยู่ที่ 22-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส ลมส่วนใหญ่พัดด้วยความเร็ว 5-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมต

กรมอุตุนิยมวิทยา พายุฤดูร้อน ฝนตก ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ

 

