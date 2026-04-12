เตือนภัยผู้ป่วยเบาหวาน: รับมืออากาศร้อนจัด เสี่ยงฮีทสโตรกและน้ำตาลแปรปรวน

ซิลลิค ฟาร์มา เตือนผู้ป่วยเบาหวานให้ระมัดระวังภาวะฮีทสโตรกและน้ำตาลแปรปรวนในช่วงอากาศร้อนจัด พร้อมแนะนำวิธีดูแลตนเองและการเก็บรักษายาอินซูลิน
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพ อากาศร้อน จัดที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
ซึ่งเป็นช่วงที่ค่ารังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ภาวะอากาศร้อนจัดนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในการเกิดภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซิลลิค ฟาร์มา (Zuellig Pharma) ได้ออกมาเตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะฮีทสโตรก (Heatstroke) และภาวะน้ำตาลในเลือดแปรปรวนอย่างรุนแรง\ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อภาวะฮีทสโตรกสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากโรคเบาหวาน ประการแรกคือระบบไหลเวียนเลือดที่อาจทำงานได้ไม่เต็มที่ การไหลเวียนของเลือดใต้ผิวหนังช้าลง ทำให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประการต่อมาคือระบบขับเหงื่อซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายก็อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เพียงพอเมื่ออยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง ร่างกายจะพยายามขับน้ำตาลส่วนเกินออกทางปัสสาวะ ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียน้ำในปริมาณมาก เสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรให้ความสำคัญกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น อาการเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือไม่มีเหงื่อออก ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของภาวะฮีทสโตรกที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที\เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ป่วยและผู้ดูแลควรใส่ใจใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้น 2. การตระหนักถึงความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล งานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดมีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 3. การดูแลรักษายาอินซูลินอย่างถูกต้อง ยาอินซูลินเป็นยาที่ไวต่อความร้อนมาก หากสัมผัสอุณหภูมิที่สูงเกิน 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน อาจทำให้ยาเสื่อมสภาพและไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ดังนั้น ควรเก็บรักษายาอินซูลินในอุณหภูมิที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการวางยาในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และตรวจสอบสภาพยาอย่างสม่ำเสมอ 4. การป้องกันภาวะขาดน้ำ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดที่ทำให้กระหายน้ำ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยในช่วงฤดูร้อ
