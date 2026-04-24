เตือนภัย! พายุฤดูร้อนแผลงฤทธิ์ไทยตอนบน 24-25 เม.ย. 69

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2569 โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง พร้อมทั้งให้ระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
ในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ประชาชนในบริเวณดังกล่าวควรระมัดระวังอันตรายจาก พายุฤดูร้อน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณา เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ สภาพอากาศ เปลี่ยนแปลง สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนมีการสะสมของ ฝุ่นละออง - หมอกควัน อยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร สภาพอากาศ โดยละเอียดในแต่ละภาคพบว่า ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของ กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภั.
พายุฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ ฝุ่นละออง หมอกควัน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พายุฤดูร้อน ถล่มไทย อุตุฯ เตือน เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลาง กทม. ระวังพายุฝน ลมแรง ลูกเห็บตกพายุฤดูร้อน ถล่มไทย กรมอุตุฯ ประกาศ ฉ.2 เตือน เหนือ-อีสาน-ตะวันออก-กลาง กทม.และปริมณฑล ระวังอันตรายลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 23-25 เม.ย. 69
Read more »
ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เริ่ม 24 เม.ย. 69คืนนี้ (24 เม.ย. 69) เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสา...
Read more »
'แผ่นดินไหว' วันนี้ 24 เม.ย. 69 เมียนมาใกล้ไทย สถานการณ์โลกระวังรหัสแดง'กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย' วันนี้ เฝ้าระวัง'แผ่นดินไหว' วันที่ 24 เมษายน 2569 สะเทือนหลายรอบ สถานการณ์ทั่วโลกยังเขย่าไหวต่อเนื่อง เมียนมา ใกล้ไทย สถานการณ์โลกระวัง
Read more »
“มานิตย์” มองโอกาส 44 สส. สู้ประเด็นหน้าที่ สส. แก้ไขกฎหมายได้คดีจริยธรรมร้ายแรงของอดีต 44 สส. พรรคก้าวไกล เสนอแก้ไขกฎหมาย ม.112 วันนี้ (24 เม.ย. 69) ศาลฎีกาจะรับฟ้องและ...
Read more »
เช็กพื้นที่เสี่ยงด่วน! อุตุฯ ประกาศพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 5 เตือนพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2569 โดยมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
Read more »
วิเคราะห์บอล เรอัล เบติส vs เรอัล มาดริด 24 เม.ย. 69 : ราชันห้ามพลาดไล่บาร์ซ่าวิเคราะห์ฟุตบอลลาลีกา 24 เม.ย. 69 เรอัล มาดริด บุกเยือน เรอัล เบติส หวังเก็บชัยต่อเนื่องไล่กดดันจ่าฝูง บาร์เซโลน่า ขณะที่เจ้าถิ่นต้องการแต้มเพื่อรักษาพื้นที่ยุโรปฤดูกาลหน้า
Read more »