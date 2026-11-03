เตือนภัยโซลาร์ภาคประชาชน: อินเวอร์เตอร์ Sigenergy ถูกเรียกคืนในออสเตรเลียเสี่ยงไฟไหม้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันอินเวอร์เตอร์ Sigenergy รุ่น SigenStor EC 10.0 SP ผ่านการขึ้นทะเบียน ขณะที่ออสเตรเลียประกาศเรียกคืนเนื่องจากความเสี่ยงปลั๊ก AC ร้อนจัดและเกิดเพลิงไหม้
โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนจำนวน 1 ล้านหลังคาเรือน กำลังเผชิญกับประเด็นด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าของบ้านทั่วประเทศ โดยคุณเจมส์ สุจินดา เสงี่ยมไพศาล หรือที่รู้จักกันในวงการว่า บอสเจมส์ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์บางรุ่นที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
อันตรายจากอุปกรณ์ไม่มาตรฐานเสี่ยงเพลิงไหม้
แม้ว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาว แต่ก็มีปัจจัยหลายประการที่ผู้ประกอบการรายเล็กต้องเผชิญ เช่น ต้นทุนอุปกรณ์นำเข้าที่สูง และเงื่อนไขทางการติดตั้งที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ โดยมีการชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง อาจกลายเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในที่พักอาศัย ซึ่งเป็นอันตรายที่ร้ายแรงกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวAlso readดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดการเรียกคืนอินเวอร์เตอร์ Sigenergy
กรณีที่น่าจับตามองมากที่สุดคือการประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ของบริษัท Sigenergy รุ่น SigenStor EC 10.0 SP ขนาดกำลังผลิต 10 กิโลวัตต์ สำหรับระบบไฟฟ้าเฟสเดียว โดยทางการประเทศออสเตรเลียได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเรียกคืนผลิตภัณฑ์ตระกูลนี้บางรุ่นเท่านั้น เนื่องจากพบปัญหาทางเทคนิคที่ปลั๊กเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Plug) ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงจนทำให้ปลั๊กเสียหายและนำไปสู่เหตุการณ์เพลิงไหม้ได้
แม้ว่ารายงานการเรียกคืนระบุว่ายังไม่มีบันทึกเหตุการณ์ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมา มาตรการที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดไว้คือให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อควบคุมความเสี่ยง พร้อมกับการรับอุปกรณ์ทดแทนที่ปรับปรุงแก้ไขปลั๊ก AC ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงในอนาคต
สถานะการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
จากการตรวจสอบข้อมูลโดยคุณบอสเจมส์ พบว่าอินเวอร์เตอร์รุ่น SigenStor EC 10.0 SP นี้ มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศ สิ่งนี้สร้างความจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากไม่ได้หมายความว่าเครื่องที่จำหน่ายในประเทศไทยจะมีปัญหาเดียวกันกับเครื่องที่ถูกเรียกคืนในออสเตรเลียทันที
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นชื่อรุ่นเดียวกัน ผู้บริโภคและผู้ติดตั้งจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊ก AC ของอุปกรณ์เป็นแบบเดียวกันหรือไม่ เป็นฮาร์ดแวร์ล็อตการผลิตเดียวกันกับล็อตที่ถูกเรียกคืนหรือไม่ และหมายเลขเครื่องตรงกับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ เพราะความแตกต่างเหล่านี้สามารถส่งผลต่อระดับความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความท้าทายและขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ติดตั้ง
เมื่อมีข้อมูลการเรียกคืนจากต่างประเทศปรากฏออกมา คำถามสำคัญที่ค้างคาใจคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างจริงจังหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐไทยแล้ว สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนระหว่างผู้ผลิต หน่วยงานกำกับดูแล และผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งความเสี่ยงไว้กับประชาชน
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