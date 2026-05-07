เตือนภัยระดับประเทศ อากาศแปรปรวนรุนแรง ระวังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนถึง 10 พฤษภาคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันพร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 4 (53/2569) เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะ อากาศแปรปรวน ที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยสถานการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา พบว่าบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะต้องเผชิญกับสภาวะฝนฟ้าคะนองที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก ในบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การคมนาคม และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงที่ ฝนตกหนัก ซึ่งมักจะมาพร้อมกับลมแรงที่อาจสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับกลไกทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ เกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ซึ่งการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นนี้จะทำให้สภาพอากาศเริ่มคลายความร้อนลงในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศที่แตกต่างกันจนกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ ในส่วนของภาคใต้และบริเวณอ่าวไทย จะมีลมตะวันออกที่พัดปกคลุมด้วยกำลังที่แรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มี ฝนตกหนัก ในบางแห่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในพื้นที่ลุ่มต่ำ ด้วยเหตุนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอย่างสูงสุด โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง การหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เนื่องจากอาจเกิดการโค่นล้มหรือพังทลายลงมาสร้างความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งประชาชนควรติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหากมีความจำเป็น ในส่วนของภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพ อากาศแปรปรวน ขอให้เกษตรกรดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลด้วยการค้ำยันกิ่งก้านให้มั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้ลมกระโชกแรงพัดจนกิ่งหักหรือต้นไม้โค่นล้ม รวมถึงเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง โดยการจัดเตรียมที่พักพิงให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและแห้งสนิท เพื่อป้องกันโรคระบาดที่มากับความชื้นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรตรวจสอบระบบระบายน้ำในไร่นาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังซึ่งจะส่งผลเสียต่อรากพืชและทำให้ผลผลิตเสียหาย สุดท้ายนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ การรักษาร่างกายให้อบอุ่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถวางแผนการเดินทางหรือการทำงานได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ อากาศแปรปรวน ครั้งนี.
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 4 (53/2569) เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยสถานการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา พบว่าบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะต้องเผชิญกับสภาวะฝนฟ้าคะนองที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักในบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การคมนาคม และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งมักจะมาพร้อมกับลมแรงที่อาจสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับกลไกทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ เกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ซึ่งการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นนี้จะทำให้สภาพอากาศเริ่มคลายความร้อนลงในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศที่แตกต่างกันจนกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ ในส่วนของภาคใต้และบริเวณอ่าวไทย จะมีลมตะวันออกที่พัดปกคลุมด้วยกำลังที่แรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในพื้นที่ลุ่มต่ำ ด้วยเหตุนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอย่างสูงสุด โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง การหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เนื่องจากอาจเกิดการโค่นล้มหรือพังทลายลงมาสร้างความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งประชาชนควรติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหากมีความจำเป็น ในส่วนของภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพอากาศแปรปรวน ขอให้เกษตรกรดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลด้วยการค้ำยันกิ่งก้านให้มั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้ลมกระโชกแรงพัดจนกิ่งหักหรือต้นไม้โค่นล้ม รวมถึงเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง โดยการจัดเตรียมที่พักพิงให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและแห้งสนิท เพื่อป้องกันโรคระบาดที่มากับความชื้นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรตรวจสอบระบบระบายน้ำในไร่นาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังซึ่งจะส่งผลเสียต่อรากพืชและทำให้ผลผลิตเสียหาย สุดท้ายนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ การรักษาร่างกายให้อบอุ่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถวางแผนการเดินทางหรือการทำงานได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์อากาศแปรปรวนครั้งนี
กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน เตือนภัยธรรมชาติ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
จากฮอร์มุซถึง EEC: วิกฤตพลังงานโลก กดดันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ และอิหร่านที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.พ. 2569 ได้ขยายวงกว้าง จนนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2569 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานและ ปิโตรเคมีโลก
Read more »
พายุฤดูร้อนและลูกเห็บสร้างความเสียหายในวังทรายพูนพายุฤดูร้อนรุนแรงพร้อมลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนเมื่อเย็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ทำให้เกิดความเสียหาย
Read more »
เจาะลึก 10 เมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดทั่วโลกเช้าวันที่ 6 พ.ค. 2569 ลาฮอร์นำโด่ง AQI 172รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศทั่วโลกเมื่อเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เผย 10 เมืองที่มีค่า AQI สูงสุด โดยลาฮอร์ ปากีสถาน ติดอันดับ 1 ด้วย AQI 172 ตามมาด้วยเฉิงตู จีน และจาการ์ตา อินโดนีเซีย สะท้อนปัญหามลพิษที่เป็นภัยต่อสุขภาพและเศรษฐกิจโลก
Read more »
กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับงานประเพณีสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก”นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime: Experience Songkran in Thailand” ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน 2569 โดยเน้นชูอัตลักษณ์สงกรานต์ไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในปี 2566 พร้อมยกระดับการจัดงานใน 18 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
Read more »
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับ 2 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย เช็กจังหวัดได้รับผลกระทบ 7-10 พ.ค. 69กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 2 เกี่ยวกับอากาศแปรปรวนในประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลง เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมา ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
Read more »
สนค. เผยเงินเฟ้อเม.ย. 69 สูงขึ้น 2.89% จากราคาน้ำมันและอาหารปรับตัวสูงขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยในเดือนเมษายน 2569 ปรับตัวสูงขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ราคาอาหารสำเร็จรูปและผักสดก็ปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการและสภาพอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนมีนาคม 2569 พบว่าเงินเฟ้อทั่วไปของไทยลดลง 0.08% โดยอยู่ระดับต่ำอันดับ 9 จาก 140 เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลข และต่ำเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนจาก 9 ประเทศที่ประกาศตัวเลข
Read more »