เตือนแรงขายใหม่ Fed ขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. คริปโทฯ ดิ่งดัชนีความกลัวแตะ 10
ตลาดคริปโทฯ ร่วงหนักดัชนีความกลัวแตะ 10 หลัง Fed อาจขึ้นดอกเบี้ย 9 ธ.ค. พร้อมโผ 5 เหรียญน่าช้อนซื้อ ได้แก่ Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana และ Chainlink ในภาวะตลาดขาลง
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญกับสภาวะกดดันอย่างรุนแรงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( Fed) ที่อาจประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 9 ธันวาคม 2026 ซึ่งสร้างแรงขายซ้ำเติมนักลงทุนทั่วโลก สืบเนื่องมาจากการที่ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear and Greed Index) ดิ่งลงสู่ระดับ 10 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สะท้อนถึงภาวะกลัวสุดขีด (Extreme Fear) ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ออกมาขายสินทรัพย์เพื่อเก็บเงินสดหรือลดความเสี่ยง
ปัจจัยกดดันตลาดและดัชนีความกลัวแตะระดับต่ำสุด
สถานการณ์ในสัปดาห์นี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากการหดตัวของอุปทาน Stablecoin ที่หายไปกว่า 14,200 ล้านดอลลาร์ในรอบ 30 วัน นับเป็นปริมาณการหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสภาพคล่องที่รอคอยจะเข้าซื้อในช่วงต่ำอาจมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การหายไปของเงินจำนวนนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเตือนว่าแรงซื้อจากสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยอาจยังไม่เพียงพอที่จะพยุงราคาให้กลับขึ้นมาได้ในทันที ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการขึ้นดอกเบี้ยของ FedAlso readสรุปคำพิพากษา 'ทนายตั้ม' ถูกจำคุก 5 ปี คดีอะไร? ล่าสุดศาลให้ประกัน
ความเคลื่อนไหวของ Federal Reserve ในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางตลาดคริปโทฯ เพราะหากการขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริงในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและลดความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และ altcoin ต่างๆ ทันที นักลงทุนจึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) จะออกมาชี้แจงทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไรว่าจะมีผลระยะยาวต่อสภาพเศรษฐกิจโลกหรือไม่
Bitcoin รับแรงซื้อ Strategy แต่แนวรับสำคัญท้าทาย
Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ถูกติดตามมากที่สุดโดยปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 64,118 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาจะร่วงลงอย่างหนักแต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนจาก Strategy Inc. (MSTR) ที่ยังคงสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยซื้อเพิ่มอีก 485 BTC ส่งผลให้บริษัทถือครองรวม 850,849 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 54,600 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อของนักลงทุนรายใหญ่ระดับนี้ช่วยประคองความเชื่อมั่นได้บางส่วน แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่เมื่อราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average (MA) 200 สัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงมีความผันผวนสูง
แนวรับสำคัญสำหรับ Bitcoin ในตอนนี้คือระดับ 58,566 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดตัดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหากนักลงทุนรายย่อยหรือกองทุนยังมีความกังวลต่อทิศทางตลาด หาก قیمتหลุดระดับนี้ไป อาจเกิดการเทขายล้างลูกแมว (Stop Loss) อีกครั้ง ทำให้ราคาปรับตัวลดลงไป更深ลึกได้อีก ซึ่งแม้จะมีแรงซื้อจาก Strategy มาคอยรับแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าราคาจะหยุดร่วงทันที
Ethereum และ XRP ร่วงหนักตามทิศทางตลาดโลก
Ethereum (ETH) ตามมาในลำดับที่สองของรายชื่อสินทรัพย์ที่น่าจับตา โดยปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,789 ดอลลาร์ หลังร่วงลงถึง 39.8% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 แม้จะมี BitMine Immersion Technologies คอยหนุนด้วยการถือครอง ETH จำนวน 6,077,745 ETH มีมูลค่าประมาณ 10,900 ล้านดอลลาร์ และยังคงเดินหน้าซื้อเพิ่มในตลาดปรับฐานก็ตาม แต่แรงซื้อจากสถาบันขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะพลิกกลับภาวะตลาดระยะสั้นได้ โดยเฉพาะเมื่อราคา ETH ร่วงลงเกือบ 40% ภายในปีเดียวแสดงถึงแรงขายที่รุนแรง
สำหรับ XRP ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.96 ดอลลาร์ หลังปรับตัวลดลงถึง 48% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 แม้บริษัท Ripple จะคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2026 จะมีอัตรารายได้ต่อปีเข้าใกล้ระดับ 900 ล้านดอลลาร์ แต่การเติบโตของธุรกิจไม่ได้แปลว่าราคาเหรียญจะปรับตัวขึ้นตามทันที โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดคริปโทฯ ทั่วไปยังเผชิญแรงขายจากปัจจัยภายนอก ทำให้ XRP แม้จะมีพื้นฐานธุรกิจที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงด้านราคาค่อนข้างสูงหากตลาดหลักยังไม่ฟื้นตัว
Solana และ Chainlink โอกาสผลตอบแทนและความเสี่ยงสูง
Solana (SOL) เป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสี่ของสินทรัพย์ที่น่าพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยรองรับการทำธุรกรรมและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่มีประสิทธิภาพสูง Solana ถูกมองว่าเป็นเหรียญที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงหากตลาดกลับมาฟื้นตัว แต่มักมีความเสี่ยงที่มากขึ้นตามทิศทางของ Bitcoin หาก BTC ปรับตัวลดลงอีก SOL ก็มีแนวโน้มจะถูกกดดันตามเช่นกันเนื่องจากความเชื่อมโยงของตลาด
นอกจากนี้ Chainlink ยังปรากฏชื่อในรายการสินทรัพย์ที่น่าช้อนซื้อโดยอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเหรียญหลักอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum แม้ในบทความจะเน้นรายละเอียดของเหรียญแรกๆ เป็นหลัก แต่การมีชื่อของ Chainlink ในกลุ่มนี้สะท้อนถึงความคาดหวังที่ว่าโครงข่าย Oracle ของมันอาจมีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้งาน DeFi เมื่อตลาดกลับมามีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาปัจจัยความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเข้าสู่ตำแหน่งซื้อขายในช่วงที่ดัชนีความกลัวยังอยู่ในระดับต่ำ
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