เตือน! ช่องโหว่ Chrome 429 รายการ ยึดเครื่องได้ สanguis เร่งอัปเดตเวอร์ชัน 149

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) เตือนผู้ใช้ Google Chrome บน Windows, macOS และ Linux ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 149 หลัง Google แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 429 รายการ รวมช่องโหว่ระดับวิกฤตที่มีความเสี่ยงให้ผู้โจมตีหลุด Sandbox และรันโค้ดอันตราย
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ ThaiCERT ได้เตือน?suerผู้ใช้งาน Google Chrome บนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux ให้เร่งε-filmอัปเดตโปรแกรมเบราว์เซอร์เป็นเวอร์ชัน 149 ทันที หลังจากที่ Google พบว่ามี kakunaการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจำนวนมากถึง 429 รายการ ซึ่งรวมถึงช่องโหว่ระดับวิกฤตที่มีความเสี่ยงสูง/?
>?iseć用户สามารถ on-keyboardหลุดออกจากระบบ Sandbox และรันโค้ดอันตรายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ ayıklamaThaiCERT เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการปกป้องข้อมูลและระบบจากผู้โจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจใช้ช่องโหว่เหล่านี้进行การโจมตีผ่านเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่']=
ช่องโหว่ Chrome Google Chrome 149 Thaicert ความปลอดภัยเบราว์เซอร์ อัปเดตความปลอดภัย
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