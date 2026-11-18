เตือนภัย พ.ย. 69: ภาคใต้ฝนหนัก-คลื่นลมแรง อุณหภูมิไทยตอนบนลดลง
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-22 พ.ย. 69 คลื่นสูง 3 เมตร พร้อมมวลอากาศเย็นกระฉับอ่าวไทยตอนบน อุณหภูมิลดลง 1-4 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุชัดเจนว่าพื้นที่ ภาคใต้ ตอนล่างจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะเวลาอันสั้น
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและระดับความสูงคลื่น
พื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนัก ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญหน้ากับฝนตกหนักเช่นเดียวกัน สำหรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 สถานการณ์อาจจะยังมีความแปรปรวนต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมรสุมAlso readมาม่ายอดขายกระฉูด น้ำท่วม-มาตรการรัฐ ดันยอดขายพุ่ง 7.1 พันล้าน พลิกเกมโต 6.4%
สภาพลมฟ้าอากาศและผลกระทบต่อการเดินทางทางทะเล
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยในอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะมีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกินกว่า 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
มวลอากาศเย็นส่งผลให้อุณหภูมิไทยตอนบนลดลง
สำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส สาเหตุหลักมาจากการแผ่ปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน
คำแนะนำสุขภาพและมาตรการเตรียมพร้อมเกษตรกร
ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด และเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณฝนดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ช่องทางติดตามข้อมูลและประกาศฉบับต่อไป
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
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