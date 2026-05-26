เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. ภาคตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตก

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมทำให้ฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตก ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวัง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือน สภาพอากาศ ใน ประเทศไทย สำหรับช่วงวันที่ 27 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2569 ว่า มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มี ฝนตกหนัก บางแห่ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงผลกระทบจากฝนสะสมในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับช่วงวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2569 คาดว่า ประเทศไทย จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่อง มรสุม จะพาดผ่าน ประเทศไทย ตอนบน ประกอบกับ มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ พยากรณ์อากาศ สำหรับ ประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06:00 น.
ของวันที่ 27 พฤษภาคมถึง 06:00 น.
ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส สูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส สูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและผู้ที่ต้องเดินทางหรือประกอบอาชีพในทะเล ควรเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ
ทักษิณ ชินวัตร เลื่อนรายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกเป็น 28 พ.ค. 2569 กรมคุมประพฤติชี้แจงเงื่อนไขการปลดกำไล EM และกำหนดการพักโทษจนพ้นโทษ
จับตา 28-31 พ.ค. 69 มรสุมถล่มหนัก 'อุตุฯ" เตือน "ตะวันออก-ใต้' ฝนถล่มหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่า
กรมอุตุฯ เตือนทั่วไทยเจอฝนฟ้าคะนอง ใต้หนักสุดเจอฝนถล่ม 60% ของพื้นที่ พร้อมสั่งเฝ้าระวังพิเศษช่วง 28–29 พ.ค. นี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จ่อทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เจอฝนช่วงบ่ายถึงค่ำ40%
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กรุงเทพปริมณฑลฝนร้อยละ 40 เตือน 28-29 พ.ค. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตร
กรมอุตุฯ ลั่นไทยเจอศึกหนัก มรสุมทวีความรุนแรง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าถล่ม 28
อดีตนักขับ F1 "มิก้า ซาโล" เข้าให้ปากคำตำรวจหลังบาดเจ็บเย็บ 28 เข็มกลางกรุงเทพฯ ยืนยันไม่มีการชิงทรัพย์หรือทำร้ายร่างกาย ขณะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานอาจเกิดจากป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยว
